Soziale Spaltung durch Mietkosten

Die Miete drückt mehr als eine Million Haushalte in Deutschland einem Gutachten zufolge unter Hartz-IV-Niveau. Wie aus der gestern veröffentlichten Untersuchung im Auftrag des Sozialverbands Deutschland hervorgeht, müssen Ärmere gemessen am Haushaltseinkommen außerdem deutlich mehr für das Wohnen ausgeben als Normalverdiener und Reiche. „Die Mietpreisentwicklung vertieft die soziale Spaltung in unserer Gesellschaft“, kritisierte Verbandspräsident Adolf Bauer.

Besonders hohe Mietbelastungen haben der Studie gemäß nicht nur Arme, sondern auch Alleinerziehende, Rentner, Menschen mit Migrationshintergrund, geringem Bildungsgrad und Singles. Sie alle geben überdurchschnittlich viel für Miete aus. Unklar sei, ob das am niedrigen Einkommen liege oder ob auch Diskriminierung eine Rolle spiele, sagte der Sozialwissenschaftler und Studienautor Stephan Junker. Besonders bei Mietern mit Migrationshintergrund gebe es dafür Hinweise. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.10.2018