SPD-Kanzler Schröder setzt Kommission ein

Als Anfang der 2000er Jahre die Arbeitslosigkeit auf Rekordhöhen stieg, sah sich die rot-grüne Bundesregierung zum Handeln genötigt. SPD-Kanzler Gerhard Schröder setzte 2002 eine Kommission unter Leitung des VW-Vorstands Peter Hartz ein. Heraus kamen „Gesetze für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“, eine vierstufige Reform, von der die vierte die umstrittenste war: Hartz IV. Ein Überblick:

Hartz I: Förderte berufliche Weiterbildung, erleichterte neue Formen der Arbeit und lockerte vor allem die Regeln für Zeitarbeit. So wurde die Begrenzung der Überlassungsdauer (zwei Jahre) aufgehoben. Leiharbeiter sollten zwar grundsätzlich zu den Bedingungen beschäftigt werden wie die Stammarbeitnehmer des entleihenden Unternehmens, doch es wurden Ausnahmen zugelassen, was weidlich ausgenutzt wurde. In der vergangenen Legislaturperiode setzte die damalige Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) schärfere Regeln für Leiharbeit und Werkverträge durch. Kern des Gesetzes ist, dass künftig Leih- oder Zeitarbeiter nach neun Monaten für gleiche Arbeit den gleichen Lohn wie die Stammbelegschaft bekommen müssen.

Insgesamt können Leiharbeitnehmer in aller Regel höchstens 18 Monate lang einem anderen Betrieb überlassen werden. Danach müssen sie übernommen oder abgezogen werden. Bei Werkverträgen wird festgelegt, wann tatsächlich eine selbstständige Tätigkeit und wann ein normales abhängiges Arbeitsverhältnis vorliegt. Mit Werkverträgen vergeben Unternehmen Aufgaben an andere Firmen.