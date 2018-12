Sperre bei drei Verwarnungen

Mannheim.365 Tage im Jahr, rund um die Uhr: Im Anti-Doping-Kampf müssen Leistungssportler ständig damit rechnen, kontrolliert zu werden. Wie agiert die Nationale Anti Doping Agentur (NADA)? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Wie oft kontrolliert die NADA Leistungssportler?

Die NADA kontrolliert nicht nach dem Gießkannenprinzip. Für die Kontrollplanung werden die Sportlerinnen und Sportler in sogenannte Testpools eingeteilt. Athletinnen und Athleten werden entsprechend ihrer Sportart, dem Kaderstatus und nicht zuletzt aufgrund ihrer Leistung gezielt und unangemeldet kontrolliert. Viele Faktoren werden für die Planung einer Kontrolle einbezogen. Hierzu zählen Wettkampfergebnisse, ungewöhnliche Leistungssprünge, Daten aus dem biologischen Athletenpass und weitere Aspekte. Die NADA kann an 365 Tagen des Jahres Sportlerinnen und Sportler zu jeder Tages- und Nachtzeit an den gemeldeten Aufenthaltsorten im In- und Ausland kontrollieren.

Wann spricht die NADA eine Verwarnung aus?

Mögliche Meldepflicht- und Kontrollversäumnisse werden von der NADA in einem Gremium von drei Personen geprüft. Sie erteilt nach der Prüfung Verwarnungen, sogenannte Strikes. Ein unabhängiges Organ kann auf Wunsch der betroffenen Athleten das Verfahren formal auf seine Richtigkeit überprüfen – nicht inhaltlich. Werden gegenüber einer Athletin oder einem Athleten innerhalb von zwölf Monaten drei Strikes festgestellt, leitet die NADA oder der zuständige Sportfachverband ein Verfahren wegen Verstoßes gegen die Anti-Doping-Bestimmungen ein, das in der Regel zu einer Sperre von zwei Jahren mit der Möglichkeit der Herabsetzung der Sperre je nach Grad des Verschuldens führen kann. Die Sperre beträgt mindestens ein Jahr.

Verjähren Strikes nach einer bestimmten Zeit?

Ein Strike verliert nach zwölf Monaten seine Gültigkeit. Es sei denn, er führt mit zwei weiteren zu dem zuvor beschriebenen Verfahren.

Wie viele Leistungssportler kassieren im Jahr einen Strike?

2017 wurden 594 Anhörungsverfahren durchgeführt, in 342 Fällen wurde ein Strike ausgesprochen. „Ein einzelner Strike ist aber keine Sanktion. Es ist auch kein Makel, einen zu haben“ betont NADA-Vorstandsmitglied Lars Mortsiefer. „Vielmehr ist ein Strike die Mahnung und Warnung an die Athleten, die Meldepflichten künftig ordnungsgemäß einzuhalten.“

Ist das Eintauchen in die Privatsphäre der Sportler alternativlos?

Es ist das aktuelle System, um einerseits Doping nachzuweisen und andererseits den sauberen Athleten den Nachweis für ihren Sport ohne Doping zu geben. Alternativen müssten mindestens gleich geeignet oder besser sein, um diesen Zweck zu erfüllen.

Wird das in anderen Ländern genauso gehandhabt?

Der Welt-Anti-Doping-Code (WADC) gilt weltweit. Es ist die Aufgabe der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA), dies zu überwachen und Sanktionen auszusprechen, wenn die Vorgaben nicht umgesetzt werden.

Wie geht die NADA mit dem Thema Datenschutz um?

Die NADA sieht Datenschutz und Datensicherheit als wichtige Grundpfeiler der Anti-Doping-Arbeit. Sie steht im ständigen Austausch mit ihrer Aufsichtsbehörde, der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit in Nordrhein-Westfalen. Zudem installierte die NADA das Amt eines externen Beauftragten für Datenschutz.

Wie finanziert sich die NADA, wie hoch ist ihr Budget?

Die NADA erhält grundsätzlich Mittel von Bund und Ländern sowie aus Sport und Wirtschaft. Aktuell wird die NADA ausschließlich durch Bundes- und Ländermittel sowie mit Geldern aus dem Sport finanziert. Ihr stehen rund 10 Millionen Euro für das operative Geschäft zur Verfügung.

