Für die französischen Kolonialherren war er Teufelszeug, für die Sklaven auf den Zuckerrohr- und Baumwollplantagen ein Ritual, das sie an ihre Heimat erinnerte: der Voodoo-Glaube. Im 18. Jahrhundert half die Religion den aus Afrika nach Haiti verschleppten Männern, ihren schweren Alltag zu ertragen. Mit ihren Tänzen bis zur Trance, ihren ekstatischen Gesängen und ihren Opfergaben verbanden sie sich mit den Gottheiten und den Ahnen aus der Ferne.

Daran hat sich bis heute nichts geändert. Noch immer suchen viele Haitianerinnen und Haitianer den Kontakt zu einem ihrer zahlreichen Götter, um Glück, Schutz oder Heilung zu finden. Obwohl die christlichen Eroberer Voodoo lange bekämpften, überlebte er.

Staat in der Karibik Haiti teilt sich mit der Dominikanischen Republik die Karibikinsel Hispaniola. 1804 erkämpften Sklaven die Loslösung von Frankreich – und damit den ersten unabhängigen Staat Lateinamerikas. Der Anführer des Sklavenaufstands, Toussaint L’Ouverture, wurde 1802 nach Frankreich gebracht und dort inhaftiert. Er gilt als Nationalheld Haitis. Mindestens 95 Prozent der Einwohner sind Nachfahren afrikanischer Sklaven. wdv

Integration des Christentums

Heute zelebrieren die Gläubigen ihre Religion in wilden Karnevalsfeiern und meditativen Gesangsritualen. Häufig finden sich sogar katholische Gebete und Heilige in den Zeremonien. Denn die Voodoo-Anhänger integrierten christliche Symbole in ihre Rituale nicht zuletzt, um ihre Religion gegen die Eroberer zu schützen. Nur wenig hat der Glauben mit durchstochenen Puppen, verhexten Pülverchen und Hühneropfern zu tun – jenen Klischees, die gemeinhin mit der Religion verbunden werden.