Sprunghafte Politik aus Washington

Washington.Kaum ein Thema treibt US-Präsident Donald Trump mehr um als illegale Einwanderung. Symbolisch dafür stehen Trumps Pläne für eine Mauer an der Grenze zu Mexiko.

Tatsächlich hat Trump bislang existierende Zäune an der Grenze lediglich austauschen und renovieren lassen, wie es auch seine Vorgänger taten. Die von ihm versprochene neue Mauer an der rund 3200 Kilometer langen Grenze zu Mexiko lässt auf sich warten. Dass der südliche Nachbarstaat den Bau des Bollwerks bezahlt – wie von Trump im Wahlkampf versprochen –, davon ist jedoch schon lange keine Rede mehr.

Bislang ist die Richtung vor allem konfus. Für Anfang April hatte Trump mit einer Schließung der Grenze gedroht, sollte Mexiko Migranten aus Mittelamerika auf ihrem Weg in die USA nicht stoppen. Dann drohte er dem Kongress mit derselben Maßnahme, sollten die Demokraten sich nicht umgehend auf eine Reform der Migrationsgesetze einlassen. Trump nannte das geltende Regelwerk „das dümmste Einwanderungssystem der Welt“, den Demokraten wirft er immer wieder wahrheitswidrig vor, sie wollten die Grenze ganz öffnen.

Drohungen gegen Nachbarland

Vor einigen Wochen setzte Trump Mexiko plötzlich eine Frist von einem Jahr, um Migranten aufzuhalten und den Drogenschmuggel in die USA zu stoppen – und er drohte nun mit Autozöllen statt mit baldiger Grenzschließung. „Wenn das nicht funktioniert, werden wir die Grenze schließen“, sagte er.

Zwar gab sich Trump hart – tatsächlich aber ruderte er mit der Jahresfrist aufgeregt zurück. Immer wieder meint er aber erneut, er werde die Südgrenze schließen, wenn es notwendig sei. „Unser Land ist VOLL“, schrieb er jüngst auf Twitter.

Der Grund für den Zickzackkurs: Trump weiß, dass eine Schließung der Grenze schwere wirtschaftliche Konsequenzen nach sich ziehen würde – und zwar für beide Länder. Die US-Handelskammer warnte kürzlich, eine Schließung der Grenze könnte zu einer „wirtschaftlichen Katastrophe“ führen. Trump sagt zwar: „Sicherheit ist mir wichtiger als Handel.“ Dass die US-Wirtschaft brummt – wenngleich höchstens zu kleinen Teilen von ihm zu verantworten –, ist aber eine der wenigen Entwicklungen, die er als Erfolgsgeschichte seiner Präsidentschaft verkaufen kann. Das wird er kaum leichtfertig aufs Spiel setzen.

Nun will der US-Präsident bewaffnete Soldaten an die Grenze zu Mexiko schicken. Trump twitterte am Mittwoch, mexikanische Soldaten hätten kürzlich Waffen gegen amerikanische Soldaten gezogen, „vielleicht als Ablenkungsmanöver für Drogenschmuggler“. Das solle besser nicht noch mal passieren. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.04.2019