Steigende UV-Belastung

Zur extremen Hitze kommt in dieser Woche eine sehr hohe Belastung durch Ultraviolettstrahlung (UV). Wenn beides hoch ist, wie in diesen Tagen, wird es gefährlich, erklärte am Dienstag Andreas Matzarakis vom Freiburger Zentrum für Medizin-Meteorologische Forschung des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach. „Sehr hohe“ Gefahr besteht demnach im Süden von Baden-Württemberg und Bayern und wird sich bis Mittwoch auf die Höhe von Mainz ausdehnen. Bei „sehr hoher gesundheitlicher Gefährdung“ rät die Weltgesundheitsorganisation (WHO), zwischen 11 und 15 Uhr den Aufenthalt im Freien zu vermeiden, auch im Schatten lange Kleidung und Sonnenbrille zu tragen und einen Hut aufzusetzen. dpa

