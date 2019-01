Steinmeier kommt zum Festakt

100 Jahre nach der Zusammenkunft der Weimarer Nationalversammlung wird in diesem Jahr an historischer Stätte an die erste parlamentarische Demokratie in Deutschland – die Weimarer Republik – erinnert. Am 6. Februar wird auf Einladung Thüringens unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu einem Festakt im Deutschen Nationaltheater Weimar erwartet.

Dort war am 6. Februar 1919 die nach dem Ende des Ersten Weltkriegs (1914-1918) und dem Sturz der Monarchie am 19. Januar 1919 gewählte deutsche Nationalversammlung zusammengekommen, um eine Verfassung für die Republik auszuarbeiten. Der Tagungsort gab der Republik und der am 31. Juli 1919 beschlossenen Verfassung ihren Namen.

Geplant sind am Jahrestag der konstituierenden Sitzung auch ein ökumenischer Gottesdienst mit der evangelischen Landesbischöfin Ilse Junkermann und dem katholischen Erfurter Bischof Ulrich Neymeyr (in Worms geboren) sowie ein Bürgerfest. Dazu werden Nachfahren von Parlamentariern der Weimarer Republik, darunter von Reichspräsident Friedrich Ebert (SPD) und Reichskanzler Philipp Scheidemann (SPD), erwartet. Das Nationaltheater, das diesen Namen seit 1919 trägt, würdigt das Jubiläum mit einer Woche der Demokratie (1. bis 10. Februar). dpa/tö

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 10.01.2019