Steinmeier lobt Grüne

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den Grünen zum 40-jährigen Bestehen viel Lob, aber auch mahnende Worte mit auf den Weg gegeben. „Mit Ihrem Erfolg wächst auch Ihre Verantwortung“, sagte Steinmeier am Freitagabend in Berlin zum Auftakt der Jubiläumsfeier. „Die Verantwortung, andere Interessen nicht zu übersehen, andere Bedürfnisse nicht gering zu schätzen.“ Es müsse Anliegen der Grünen sein, „Brücken über die sichtbaren Gräben in unserer Gesellschaft zu schlagen“, sagte er.

Der Präsident sagte, die Grünen hätten das Land verändert. Deutschland sei offener, vielfältiger, menschlicher und moderner geworden. Die Ökologie sei seit 1980 – dem Grünen-Gründungsjahr in Westdeutschland – aus der Politik nicht mehr wegzudenken. „Mehr noch: Ökologie und Nachhaltigkeit sind zum Maßstab von Politik geworden.“ dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 11.01.2020