„Stellen sie einen Uniformierten an die Grenze, schießen wir“

Zwischen Dublin und Belfast wachsen die Sorgen, dass es wegen des Brexit eine neue Auseinandersetzung zwischen Nordirland und Republik Irland geben könnte.

Wo soll diese Geschichte beginnen? Jene vom blutigen Konflikt in Nordirland, die wohl nie auserzählt sein wird, denn zu viele Opfer hat der Bürgerkrieg gefordert, zu viele Täter hervorgebracht. Eine Geschichte, die keinen Anfang kennt und selbst 20 Jahre nach dem Karfreitagsabkommen – unterschrieben im April 1998 – von einem Ende weit entfernt ist; die seit Jahrzehnten von Leid und Gewalt und bestenfalls Versöhnungsversuchen bestimmt wird. Wo der Frieden heute auf dem Papier steht, aber längst nicht in allen Köpfen verinnerlicht ist, und wo jetzt die von beiden Seiten sorgsam gepflegten Narben aufzureißen scheinen angesichts der Brexitdebatten, in deren Mittelpunkt die Region gerückt ist.

Wo will man diese Geschichte beginnen? Bei einer Tasse Tee, findet Eugene Reavey. Der Farmer lädt in sein Haus im Dörfchen Whitecross nahe der Grenze zur Republik Irland, stellt den Wasserkessel auf und setzt sich dann an den Holztisch. Er ist ein Besessener – von der Vergangenheit, die bis an sein Lebensende seine Gegenwart bleiben soll. Vor ihm liegen sorgsam ausgeschnittene Zeitungsartikel, Gerichtsdokumente, Gutachten, Ordner, noch mehr Ordner. Sie quellen über vor Geschichten. Und sie beginnen alle kurz nach sechs Uhr am Sonntagabend des 4. Januar 1976.

Schmerzvolle Erinnerung

Der 24-jährige John Martin sowie seine Brüder Brian, 22, und der erst 17 Jahre alte Anthony saßen zu Hause vor dem Fernseher, nachdem die restliche Familie zum Besuch der Tante aufgebrochen war. Plötzlich stürmten vier bewaffnete Maskierte ins Wohnzimmer. 43 Maschinengewehrschüsse durchsiebten John Martin. 17 Mal trafen die Mörder Brian in den Rücken. Eugene Reaveys Brüder, hingerichtet, weil sie katholisch waren. Anthony kroch noch schwer verletzt den Hügel zum Nachbarn hinauf, zwei Wochen später starb auch er.

Mehr als 42 Jahre später weist Eugene Reavey zur Stelle des Elternhauses nur wenige Meter von seiner Farm entfernt. Heute wohnt ein weiterer Bruder, Oliver, hier, der damals die Leichen entdeckt hatte und in der Folge ein Jahr lang verstummt war. „Zu traumatisiert“, sagt Reavey und führt zum Friedhof, auf dem die Toten beigesetzt sind. Mindestens einmal pro Woche kommt er her, betet und erzählt den Geschwistern – alle liebten Gaelic Football, eine Mischung aus Rugby und Fußball – von deren größter Leidenschaft. Wie hat der lokale Club gespielt? Wer ist vom Platz geflogen? Solche Dinge.

Mindestens 3700 Tote

„Sie waren unschuldige Zivilisten, hatten wie die ganze Familie weder etwas mit Politik noch mit der IRA am Hut“, sagt er wie zu sich selbst und blickt in den grauen Himmel. Mit einem Tuch streicht der 70-Jährige über die Gesichter der jungen Männer auf den drei schwarz-weißen Porträtfotos, wischt die Nieselregentropfen ab und pflückt Laub vom Grab, als würde er Fusseln von ihren Jacketts entfernen.

In der Grafschaft Armagh, in der heute anscheinend nichts als herbstliche Idylle herrscht, gehörten Anschläge zum Alltag. Es war eine der am schlimmsten von der Gewalt im Würgegriff gehaltenen Gegenden während der „Troubles“, wie sowohl Briten als auch Iren den Konflikt bemerkenswert beschönigend nennen. Als wäre ein Guerillakrieg, der in 30 Jahren mehr als 3700 Menschen das Leben gekostet hat, lediglich ein bisschen „Ärger“. Die protestantischen Loyalisten, die im Zeichen der englischen Krone das Vereinigte Königreich verteidigten, standen den katholisch-irischen Republikanern entgegen, die ein wiedervereinigtes unabhängiges Irland anstrebten. Die paramilitärischen Einheiten der IRA (Irisch-Republikanische Armee) sowie der Loyalisten mit der Ulster Volunteer Force (UVF, Ulster Freiwilligenverband) oder der Ulster Defence Association (UDA, Ulster Verteidigungsvereinigung) töteten wahllos, kopflos.

Überall in den Grenzregionen und in Belfast standen Wachttürme, Kasernen und Zäune. Bomben, Straßensperren, Barrikaden. Hinrichtungen und Schikane waren an der Tagesordnung. Autos stauten sich auf beiden Seiten an schwer gesicherten Kontrollposten. In Bessbrook am Rand der Grenzstadt Newry lag einer der bedeutendsten Militärstützpunkte der britischen Armee. Die Anlage durchschnitt die saftigen Wiesen, auf denen nun Schafe und Kühe grasen. Heute prahlt die Gegend auf einem Schild mit „außergewöhnlicher Schönheit“. Steinerne Brücken führen im Süden von Armagh über den kleinen Fluss und damit über die unsichtbare Grenze. Allein ein Schild gibt die Geschwindigkeit statt in britischen Meilen in Stundenkilometern an.

Seit dem Brexit-Votum am 23. Juni 2016 sprechen wieder alle über die künftige Außengrenze zwischen dem EU-Mitgliedstaat, der Republik Irland, und dem zum Königreich gehörenden Nordirland. Der sogenannte Backstop, die Rückfallversicherung für den nördlichen Landesteil, soll laut Brüssel gewährleisten, dass es nach der Scheidung keine harte Grenze gibt, um den Friedensprozess nicht zu gefährden.

Staatlich gedeckte Morde

Die Mörder der Reavey-Brüder gehörten der Glenanne Gang an, einer Gruppe von Ulster-Loyalisten, die in den 1970er Jahren Schießereien und Bombenangriffe gegen Katholiken und irische Nationalisten durchführten. Einige wohnen bis heute in der Gegend. Keiner wurde je zur Rechenschaft gezogen, geschweige denn verurteilt. Stattdessen kämpft Eugene Reavey seit Jahrzehnten um Aufklärung und eine unabhängige Untersuchung. „Das waren Morde auf britischem Boden von britischen Sicherheitskräften mit dem Zweck, die Gewalt eskalieren zu lassen“, sagt er. Die Mörder seien vom Staat geschützt worden. Manchmal sieht er ehemalige Gangmitglieder an seinem Haus vorbeifahren. Er stockt kurz. „Es ist nicht einfach.“

Nur ein Stück weiter auf dieser Landstraße steht abermals ein Mahnmal. Eine Mauer erinnert an das Kingsmill-Massaker, bei dem einen Tag nach der Ermordung der Reavey-Brüder zehn Arbeiter auf ihrem Heimweg aus ihrem Minibus gezerrt, in einer Reihe aufgestellt und von republikanischen Untergrundkämpfern erschossen wurden.

„Ein dreckiger Krieg“, sagt Eugene Reavey. Der Krieg hinterließ ein Trauma, das zu tief sitzt, als dass ein Karfreitagsabkommen Frieden befehlen könnte. Bis nicht jede Geschichte erzählt, nicht jeder Täter zur Verantwortung gezogen ist, kann kaum jemand zur Ruhe kommen. Und das liegt nicht nur daran, dass die Terrorgruppen beider Seiten noch immer aktiv sind. Wenn der konservative Abgeordnete Johnny Mercer behauptet, man müsse die Vergangenheit ruhen lassen und aufhören mit „der Hexenjagd auf verdiente Veteranen“, klingt das wie Hohn für Menschen wie Reavey.

Perfider Plan

Nur, wie kann Versöhnung funktionieren? Es gehe um Gerechtigkeit und Wahrheit. „Das eine bedingt das andere“, findet Stephen Travers. Er gehörte in den 1970ern zu den begehrtesten Bassisten auf der irischen Insel. Dann „fiel der Vorhang“, wie er sagt. In jener Nacht, als die gefeierte Miami Showband – Protestanten und Katholiken – auf dem Weg nach einem Auftritt in Nordirland zurück in die Republik Irland von britischen Soldaten angehalten wurde.

Wenig später flog ihr Wagen in die Luft – mitsamt pro-britischen Bombenlegern. Deren Plan war perfide. Sie wollten den Sprengkörper in dem Bus der pendelnden Bandmitglieder platzieren. „Sie wollten uns als Terroristen, als Täter darstellen“, sagt Travers. „Das wurde von britischen Streitkräften durchgeführt.“

Wahrheit und Versöhnung

Der Ire wurde durch die Luft und die Böschung hinuntergeschleudert. Dann fielen Schüsse, man wollte die Zeugen, die die Musiker waren, loswerden. Sänger Fran O’Toole wurde 20 Mal getroffen, sein Gesicht von 17 Schüssen zerfetzt. Kugeln durchsiebten auch Gitarrist Tony Geraghty und Brian McCoy. Stephen Travers überlebte. Obwohl es zum ersten Mal einen Schuldspruch gegen ein Mitglied der Sicherheitskräfte wegen Mordes gab – diese Nacht verfolgt Travers bis heute.

Vor einigen Jahren haben er und Eugene Reavey die Initiative TaRP (Truth and Reconciliation Platform, Wahrheits- und Versöhnungsplattform) gegründet. „Wir wollen, dass die Menschen den Frieden wertschätzen, vor allem jetzt“, sagt Travers. Jetzt, in Brexit-Zeiten. Eine harte Grenze, glauben sie, würde die Gewalt zurückbringen, den Schmuggel. „Bauern an der Grenze sagen ganz offen: Hängen die Behörden eine Kamera auf, schießen wir auf die Kamera. Stellen sie einen Uniformierten an die Grenze, schießen wir auf sie.“ Und damit würde eine ganz neue Geschichte beginnen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 14.11.2018