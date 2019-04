Stoltenberg mahnt zur Einheit

Washington.Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat zum 70. Geburtstag des Militärbündnisses eindringlich zu Geschlossenheit aufgerufen und die USA an die Bedeutung enger transatlantischer Beziehungen erinnert. „Wir haben unsere Meinungsverschiedenheiten in der Vergangenheit überwunden. Und wir müssen auch jetzt unsere Meinungsverschiedenheiten überwinden“, sagte Stoltenberg gestern in einer Rede vor dem US-Kongress in Washington.

Stoltenberg hielt die Rede kurz vor dem Beginn eines Außenministertreffens zum 70. Jahrestag der Gründung des Militärbündnisses. Die Jubiläumsfeierlichkeiten werden überschattet von dem für viele Nato-Alliierte beunruhigendem Kurs von US-Präsident Donald Trump. Dieser hatte mehrfach Zweifel daran geweckt, ob die USA im Fall eines Angriffs auf einen europäischen Alliierten wirklich bedingungslos militärische Unterstützung leisten würden. Aus Verärgerung über die seiner Meinung nach zu geringen Verteidigungsausgaben von Ländern wie Deutschland drohte er sogar mit einem Rückzug der USA aus dem Bündnis.

Stoltenberg zeigte Unterstützung für Trumps Forderung nach höheren Verteidigungsausgaben anderer Mitgliedsstaaten. Dies sei die klare Botschaft von Trump und diese zeige Wirkung. Trumps Vize Mike Pence holte wenig später dennoch wieder zu scharfer Kritik an der Bundesregierung aus. Deutschland habe die stärkste Wirtschaft in Europa, weigere sich aber, zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in die Verteidigung zu investieren. dpa

