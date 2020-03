Straßenzug um Straßenzug New York entdecken

Rund 15 000 Kilometer hat Matt Green in acht Jahren zurückgelegt – und das in einer einzigen Stadt: New York City. Jetzt kommt eine Dokumentation „New York – Die Welt vor deinen Füßen“ über den US-Amerikaner in die deutschen Kinos.

Noch hat die Karte ein paar weiße Flecken, Straßen, in denen Matt Green bislang nicht war. Am 31. Dezember 2011, vor mehr als acht Jahren, hat der US-Amerikaner sein Projekt „I’m Just Walkin“ (Ich laufe nur) in der 4300 Amboy Road in Staten Island begonnen. Ziel: jede einzelne Straße von New York City abzulaufen.

9300 Meilen, rund 15 000 Kilometer, hat er bereits geschafft, das sind mehr als 95 Prozent von New York City. Friedhöfe, Parkanlagen, Strände eingeschlossen. Zurzeit hat Matt allerdings nur wenig Zeit, um die verbliebenen Strecken, einige davon neue Straßen und Plätze, die über die Jahre entstanden sind, abzugehen: Ab Donnerstag, 12. März, kommt die Dokumentation „New York – Die Welt vor deinen Füßen“ in deutsche und österreichische Kinos. Matt ist unterwegs in München, Wien, Hamburg und Berlin, um für den Film zu werben.

Laufen ist Matts Leidenschaft. Als der studierte Ingenieur noch in Washington wohnt, beginnt er, statt mit der U-Bahn oder dem Auto zu fahren, alles zu Fuß zu erledigen. Dann zieht er nach New York und gründet eine Laufgruppe. „Wir haben uns am Sonntag getroffen und sind durch die Stadt gelaufen, bis zu 30 Kilometer.“ Doch das ist ihm eines Tages zu wenig, er kündigt seinen Job, kauft sich Wanderschuhe und einen Trolley für Zelt und Rucksack und läuft einmal quer durch die USA, von der Ost- zur Westküste. Drei Paar Wanderschuhe und fünf Monate später ist er wieder zurück in New York. Eigentlich hatte er fest vor, sich wieder Arbeit zu suchen, doch dafür scheint er zu weit gegangen zu sein. Also läuft er einfach weiter; seine Wohnung gibt er auf, die Nächte verbringt er bei Freunden. Zum Leben braucht er rund 15 Dollar am Tag, die bezieht er aus Ersparnissen und Spenden. Auf seiner Website „imjustwalkin“, wo er seine Lauffortschritte dokumentiert, hat er einen Spendenknopf eingerichtet. Seine Freunde und Eltern sagen zu dem Ganzen nur: Ach, da geht er wieder.

„Ich finde es großartig, wunderbar“, sagt er, während er an einem sonnigen Morgen die Arnow Avenue in der Bronx hinunterläuft. Es ist ein Tag im April 2012, diese Redaktion begleitet ihn ein Stück. „Die Leute stehen auf und gehen zur Arbeit, zum Arzttermin, zum Einkaufen, jeder geht irgendwohin, ich gehe einfach.“ Hühner scharren in einem Garten, hier wirkt New York fast kleinstädtisch. Matt macht ein Foto.

Eine Kamera, eine Wasserflasche, mehr hat er nicht dabei, wenn er meist gegen Mittag zu seinen Wanderungen aufbricht, manchmal schafft er 30 Kilometer, manchmal nur 15. Ein Konzept gibt es nicht, Matt läuft einfach drauflos. „Ich könnte es vermutlich effizienter gestalten und schneller fertig werden“, sagt er. „Aber ich laufe ja gern.“ Es stört ihn nicht, wenn er manche Straßen doppelt gehen muss, weil er eine andere Straße in der Gegend noch nicht abgelaufen ist. In zweieinhalb Jahren könnte er vielleicht fertig sein. Glaubt er damals.

Kurz nach Start seines Dauer-Laufs wird der Dokumentarfilmer Jeremy Workman auf Matt aufmerksam – und folgt ihm fortan auf einem Teil seiner Wanderung. Ein Drehbuch existiert nicht, die Begegnungen mit Anwohnern und Passanten, Entdeckungen am Wegesrand, das Wetter, alles bleibt dem Zufall überlassen. Am Ende kommen 500 Stunden Filmmaterial zusammen, die Workman zu einer 95-minütigen Dokumentation verarbeitet; als Produzent kann der Schauspieler Jesse Eisenberg gewonnen werden, Ende 2018 kommt der Film in den USA in die Kinos – und nun auch in deutsche und österreichische. „Jeremy und ich hoffen, dass Menschen, die den Film sehen, anfangen, anders über ihre Stadt und die Beziehung zu ihr zu denken, dass sie vielleicht mehr Zeit damit verbringen, sie näher kennenzulernen und sich an die Kindheitsmagie von Entdeckung zu erinnern“, sagt Matt. Es ist Anfang März 2020, der Kurztrip nach Europa steht bevor.

Zu entdecken gibt es viel, diese Erfahrung hat auch Matt gemacht. „Es ist komisch, aber je mehr man über einen Ort lernt, desto mehr erkennt man, wie wenig man eigentlich weiß.“ Und je genauer man hinsieht, desto mehr Details werden sichtbar, Dinge, die einem vorher gar nicht aufgefallen waren. Zum Beispiel Feigenbäume. „Ich wollte eigentlich ein Foto von einer U-Bahn-Station machen, da fiel mir ein Baum mit kleinen grünen Knoten auf.“ Es sind Feigen, die noch nicht reif sind, und fortan sieht Matt überall Feigenbäume. Und er erfährt, dass es vor allem italienische Einwanderer waren, die diese Bäume gepflanzt haben. „Eine Stadt ist groß und komplex, es ist also sinnlos, sie mit allgemeinen Begriffen zu beschreiben oder in Stereotype zu pressen.“ Die Details seien zu zahlreich, und in jeder Kleinigkeit stecke eine eigene Geschichte.

Auch über Menschen hat Matt viel gelernt. „Sie sind viel freundlicher, als wir oft glauben.“ Manche halten ihn zwar für verrückt, sind der Ansicht, dass er seine Zeit verschwende, andere aber bewundern ihn dafür, dass er aus dem Alltag ausgestiegen ist und ein ganz anderes Leben lebt. Er trifft kambodschanische Gläubige, die ihn zu einem Gebet in einen buddhistischen Tempel in einem alten viktorianischen Haus in der Nähe des Prospect Park in Brooklyn einladen; er trägt einen Mann mit spastischen Lähmungen die Treppen zu dessen Apartment hoch; er überquert im letzten Licht der untergehenden Sonne einen leeren, zugeschneiten Golfplatz im Van Cortlandt Park in der Bronx; er lernt einen Koreaner kennen, der im Inwood Hill Park am nördlichen Ende Manhattans mysteriöse Muster in den Waldboden schnitzt. „Die Welt bietet uns viel mehr, als uns bewusst ist, wir sollten nach draußen gehen und sehen, was uns dort erwartet.“

Erschöpft habe ihn das Laufen nie. „Ich würde sagen, dass ich das einfachste und glücklichste Leben auf der Welt führe. Jeden Tag mache ich das, was mich erfüllt.“ Laufen bedeutet für Matt: entdecken, sich langsam bewegen und dabei so viel wie möglich beobachten. „Du bist mit der Welt um dich herum auf einzigartige Weise verbunden, ganz anders, als wenn du im Auto sitzt oder mit einem Fahrrad vorüberrast. Du gehst völlig auf in deiner Umgebung, wirst Teil des Wetters, hörst Geräusche, nimmst Gerüche wahr, spürst den Boden unter deinen Füßen.“

Matts größte Herausforderung ist seine Website. Er hat hunderte Fotos gemacht, die er eigentlich hochladen müsste. „Ich hinke ziemlich hinterher“, sagt Matt. Er hat außerdem begonnen, zu recherchieren und zu dokumentieren, was er unterwegs gesehen hat. So wie die Feigenbäume der italienischen Einwanderer. Das kostet Zeit.

Was er machen wird, wenn seine Karte komplett rot gefärbt ist? „Das weiß ich nicht“, sagt Matt. „Ich bin nicht ganz sicher, aber es sind wahrscheinlich noch ein paar hundert Meilen. In Gebieten, die ich eigentlich schon abgeschlossen hatte, wurden aber in der Zwischenzeit neue Straßen, Parks, Wege gebaut.

Ihm sei aber in den Jahren auf der Straße klar geworden, dass ihm Pläne und „sichere Entscheidungen“ nicht mehr wichtig sind. „Ich folge einfach meiner Intuition.“ Vorschläge, wohin es gehen soll, seien willkommen!

