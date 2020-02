Streit um Abkommen mit Ankara

Margaritis Schinas ist nicht zu beneiden. Der Mann kennt sie alle – die griechischen Inseln wie Lesbos mit ihren überfüllten Lagern. Denn der 57-jährige Konservative ist EU-Kommissar für Asylpolitik und Migration. In den nächsten Wochen will er einen neuen Vorschlag zur Lösung der Probleme mit überfüllten Flüchtlingszentren vorlegen. Aber er weiß auch, dass er auf nichts aufbauen kann, weil alles, was die EU bisher versucht hat, gescheitert ist.

Athen fühlt sich alleingelassen. Die Zustände auf Lesbos und den anderen Inseln im ägäischen Meer sind mit dem Wort ,,Katastrophe“ nur unzureichend beschrieben. Hat die EU versagt?

Plan gescheitert

Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise schloss die EU im März 2016 mit Ankara ein Abkommen. Für jeden abgelehnten Asylbewerber, der in die Türkei zurückgebracht wird, hatte die EU versprochen, einen Flüchtling aus Syrien aufzunehmen. 72 000 Plätze waren vorgesehen. Bisher sind knapp 25 000 Hilfesuchende aus der Türkei in die EU umgesiedelt worden. Warum so wenige?

Der Plan habe „von Anfang an in Griechenland nicht funktioniert“, sagte Gerald Knaus von der „European Stability Initiative“ (ESI) vor wenigen Tagen. Knaus gilt als Vordenker des Plans und analysiert das heutige Ergebnis ernüchtert: „Die Aufnahme, Unterbringung und vor allem die Asylverfahren in den Hotspots funktionierte nie wie erhofft.“

Agentur an den Außengrenzen

Stattdessen beschwor Brüssel weiter das Flüchtlingsabkommen mit der Türkei, verscherzte es sich aber mit Präsident Recep Tayyip Erdogan, weil man nach dessen Politik gegen Oppositionelle die EU-Beitrittsgespräche auf Eis legte. Nun wirft Ankara der EU vor, von den versprochenen sechs Milliarden Euro an Hilfen bis 2022 seien bisher gerade mal 2,2 Milliarden geflossen. Die EU-Kommission bestreitet dies. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und andere EU-Staaten haben vorgeschlagen, eine Art Europäische Asylagentur an den Außengrenzen zu stationieren, um dort Migranten zu registrieren – und im Fall einer Ablehnung zurückzuschicken. Bisher war kein Mitgliedsland bereit dazu.

Nun ruhen alle Hoffnungen auf Schinas. Er soll die Verteilung der ankommenden Flüchtlinge in der EU regeln, eine neue Grenzschutz-Truppe mit 10 000 Mann aufbauen, den Zustrom neuer Hilfesuchender stoppen, Lesbos und andere überlaufene Inseln entlasten und der griechischen Regierung helfen, die bereits angekommenen Migranten human unterzubringen und ihre Asylanträge zügig abzuwickeln.

