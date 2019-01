Ein Soldat mit dem Sturmgewehr G36 bei einer Übung in Niedersachsen. © picture alliance / Sebastian Gol

Auch kleinere Waffen können für große Probleme sorgen. Wegen Testmängeln bei der Treffsicherheit beschloss Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) 2015, die 167 000 Exemplare des Sturmgewehrs G36 auszumustern und durch moderne Waffen zu ersetzen. An dieser Entscheidung gab es Kritik, weil die kämpfende Truppe selbst keine gravierenden Mängel sieht. Ein Gericht gab einer Klage des Herstellers Heckler & Koch – der sich für das Nachfolgemodell bewirbt – gegen Gewährleistungsforderungen des Bundes statt. Wahrscheinlich wird das neue Gewehr erst Ende 2021 in Serienproduktion gehen. was

