Stuttgart 21: Ein Leben mit Deutschlands größter Baustelle

„Oben bleiben“: Mit diesem Schlachtruf wird noch heute gegen das riesige Bahnprojekt Stuttgart 21 protestiert. Doch die Demonstrationen sind dem Alltag gewichen. Ein Stück Normalität an der größten Baustelle der Republik.

In 56 Meter Höhe ist die Sicht frei auf Stuttgarts Zukunft und Schmerz zugleich. Vom Bahnhofsturm mit seiner Aussichtsplattform gucken Besucher auf das Bahnprojekt Stuttgart 21 – Deutschlands größte Baustelle. Und wohl auch Deutschlands umstrittenste Baustelle. Wie eine offene Wunde klafft sie im Herzen der Landeshauptstadt, dort, wo einst ein Teil der Parkanlagen im Schlossgarten lag. In der gigantischen Grube bauen Arbeiter am neuen Hauptbahnhof, der einmal tief unter der Erde liegen wird. Bis zu zwölf Meter hohe Kelchstützen wachsen aus dem Grubenboden. Es sind massige Trichter aus Beton und Eisen, die später das ebenerdige Bahnhofsdach tragen sollen. So sieht es der Entwurf des Düsseldorfer Architekten Christoph Ingenhoven vor. Und so sehen Reisende in der fast 100 Jahre alten Halle des Bahnhofs von Paul Bonatz die Zukunft auf einem modernen Wandbild mit einer Computersimulation und der Aufschrift: „Die Zukunft liegt näher als Du denkst“.

Die Gegenwart wird nicht nur durch die Baustelle geprägt. Sie ist auch bestimmt durch eine eigene Welt der Probleme: Stuttgart 21, kurz S21, wird teurer. Und der Abschluss verzögert sich. Seit 2010 wird am Bahnprojekt Stuttgart – Ulm gebaut. Und je länger es am Herzstück, dem Bahnhof, dauert, desto brennender plagt manche die Frage, ob sich der Aufwand am Ende lohnt. Im kommenden Jahr soll der kathedralenartige Bonatz-Bau samt Bahnhofs-turm schließen. Er wird zur neuen Empfangshalle umgebaut. Vier Menschen, die sich auf dem Turm einen Überblick verschaffen, erzählen von ihrem Leben mit der Baustelle, von Sorgen und Hoffnungen.

Der Bauleiter

Einer, der extra wegen S21 nach Baden-Württemberg kam, ist Michael Pradel. Auf der Plattform spricht der 45-Jährige von einer „echten Mammutaufgabe“. Der technische Projektleiter der Bahn zeigt den Kampfgeist eines ehemaligen Leistungssportlers. „Mein Ziel ist es, so qualitativ hochwertig und kostengünstig wie möglich zu bauen und am Schluss das rote Band der Sympathie zu durchschneiden“, sagt der frühere Ruderer der Junioren-Nationalmannschaft der DDR.

Pradel ist in der Nähe von Potsdam in Werder an der Havel zu Hause. Dort leben seine Frau und die zwei Söhne. Als ihn die Deutsche Bahn vor gut drei Jahren fragte, war ihm klar, dass es ein solches Angebot nur einmal im Leben gibt. Während viele Stuttgarter noch fluchen über den Dreck und darüber, dass die Baustelle sie im Alltag behindert, reicht seine Vorstellungskraft schon weit in die Zukunft. Irgendwann sollen die Bürger sagen, dass es sich gelohnt habe, wünscht sich Pradel. „Die Leute, die heute noch zur Elbphilharmonie nach Hamburg pilgern, kommen dann in den Stuttgarter Hauptbahnhof, um die Architektur zu begutachten und sich daran zu erfreuen“, schwärmt er. Seinen Arbeitstag beginnt Pradel um 8.00 Uhr und beendet ihn 13 Stunden später. Zeit, um viele der Probleme anzugehen. Da ist der Widerstand der Gegner. Da sind die auf 8,2 Milliarden Euro fast verdoppelten Kosten. Und die Verzögerungen. Nicht wenige befürchten, dass S21 wie der Flughafen Berlin-Brandenburg BER enden könnte: Der soll mit neun Jahren Verspätung den Betrieb aufnehmen – und ist mit 6,5 Milliarden Euro rund dreimal so teuer wie geplant.

Von der Turm-Plattform schaut Pradel auf den Beginn der Fußgängerzone. Dort steht seit acht Jahren eine Mahnwache gegen S21. Wenn er als Bauleiter mit den Gegnern redet, hilft das aus seiner Sicht, manche Woge zu glätten. Aber ihm bleibt klar: „Ich werde die Kritiker nicht bekehren.“

Die Stadtführerin

An der Mahnwache am Arnulf-Klett-Platz steht Doris Zilger. Die pensionierte Lehrerin erklärt als Stadtführerin die Sicht von außen auf die Baustelle. „Immer wieder kommt zuerst die Frage, ob ich für oder gegen das Projekt bin“, sagt die 67-Jährige. Sie bindet nicht jedem gleich auf die Nase, dass sie zu den Gegnern gehört. Sie macht etwa fünf Schichten pro Woche im Protestzelt. Die sportliche Frau trägt das Abzeichen „Umstieg 21“ – eine kleine Hoffnung aus Metall, dass der Bahnhof mit seinen 16 Gleisen doch nicht komplett unter die Erde wandert. Besonders Sicherheitsfragen lassen den S21-Wächtern wie Doris Zilger keine Ruhe: der Brandschutz im neuen Tiefbahnhof, die Neigung der Gleise, die Fluchtwege in den Tunneln, die Gefahr von Rissen an Gebäuden durch die Bauarbeiten. „Wir können es nicht verhindern. Die Idee, dass die ganzen Gruppen, die dagegen sind, noch einen Stopp hinkriegen, die ist, glaube ich, vorbei“, sagt sie. Montags organisieren Stuttgarter Proteste mit oft Hunderten Teilnehmern. Viele Gegner sind mit dem Widerstand alt geworden. Markenzeichen der Kritiker ist ein gelbes Schild mit der Aufschrift „Stuttgart 21“. Es ist wie bei einem Ortsausgang-Zeichen durchgestrichen. Doris Zilger fällt vieles ein, was die Stadt und ihre rund 620 000 Einwohner eher nötig hätten: die Tieferlegung der Bundesstraße 14 zum Beispiel. Eine Kulturmeile soll hier mal entstehen. Doch noch zerschneidet die vielspurige Konrad-Adenauer-Straße das Viertel mit dem Staatstheater, der Staatsgalerie und anderen Einrichtungen.

Das Bahnprojekt sieht Zilger als Symbol für einen Größenwahn. Nach dem Motto „Stuttgart 21 ist überall“ solidarisierten sich die Schwaben zuletzt mit den Baumschützern im Hambacher Forst gegen den Kohleabbau. Überhaupt pflegen die S21-Gegner den Ruf Stuttgarts als Hochburg des Bürgerprotests. Noch, sagt die Seniorin, kriegten sie die Mahnwache mit je zwei Freiwilligen gerade so hin. Tag und Nacht. 365 Tage. „Wir sind 200 Leute auf der Liste, viele über 60 und 70“, erzählt die dreifache Mutter.

Der Seelsorger

Mit der Baustelle ist Stuttgart, die Stadt von Daimler, Porsche und Bosch, noch internationaler geworden. Aus mehr als 20 Nationen kommen die Arbeiter: Eisenflechter aus der Türkei, Tunnelbauer aus Österreich, Poliere aus Polen. Für viele ist Peter Maile ein Anker in der Fremde. Wenn der 57-Jährige in seiner orangen Weste mit der Aufschrift „Seelsorger“ über das Gelände läuft, begrüßen ihn manche wie einen Freund. „Am meisten berührt mich, dass man Teil von einem großen Ganzen ist und so selbstverständlich aufgenommen wird“, sagt Maile, der mit seiner Familie in Esslingen lebt. Rund 6000 Arbeiter leben in seiner Gemeinde mit den etwa 30 Einzelbaustellen des Projekts Stuttgart-Ulm. Überall hat der Angestellte der katholischen Kirche Zugang. „Es geht nicht ums Missionieren“, sagt er. Maile will Kümmerer sein. Den Alltag auf Baustellen kennt Maile: Er arbeitete früher als Heizungsbauer und Installateur, bevor er sich zum Diakon fortbildete.

Bei seinen Gesprächen geht es auch um Themen wie Asyl, Fremdsein, um den Fachkräftemangel. Noch zu Beginn des S21-Baus seien ausländische Arbeiter beschimpft worden, sie würden Stuttgartern die Jobs wegnehmen. „In Wahrheit ist es so, dass hier ohne die Osteuropäer vieles nicht laufen würde.“ Er gibt den Kumpeln Rat beim Gesundheits- und Arbeitsschutz. Er schaut sich Lohnzettel an, ob Zuschläge ordentlich abgerechnet sind. „Die Firmen haben ein großes Interesse, die Leute zu halten, und zahlen deshalb ordentlich.“ Einen Betriebsseelsorger wie ihn für Arbeitsnomaden und Migranten gebe es sonst nirgends in Deutschland, sagt er.

Der Veteran

Viele kommen und gehen bei Stuttgart 21. Nur wenige begleiten das Projekt so lange wie Peter Morhard. Der Beamte kam vor 17 Jahren von der Vertretung des Landes in Berlin in die Projektgruppe. „Damals ging es zwar noch lange nicht mit dem Bauen los. Trotzdem war das Projekt mit seiner Rahmenvereinbarung von 1995 schon ziemlich alt“, erinnert sich der 53-Jährige. Morhard wollte wegen der Geburt seiner zweiten Tochter zurück nach Stuttgart. Der Jurist aus dem Landesverkehrsministerium steht ruhig auf der Aussichtsplattform des Bahnhofsturms und blickt über das Gelände. Dass die Stimmung um das Vorhaben sich so aufheizen konnte, kann der hagere Mann im grauen Anzug nicht so richtig nachvollziehen.

Immer wieder muss er als Leiter des Referats „Bahnprojekt Stuttgart – Ulm“ Briefe von Bürgern und Landtagsabgeordneten beantworten. Ihm ist klar, dass es bei Großvorhaben Proteste etwa gegen Kosten gibt. „Mich hat aber gewundert, mit welcher Emotionalität manche Menschen reagieren. Es ist doch nur ein Verkehrsprojekt“, meint er.

