Symbole des Protestes

Nach Massenprotesten der „Gelbwesten“ in Frankreich plant die Regierung laut Medien eine Sonderprämie von 300 Euro für eingesetzte Sicherheitskräfte. Betroffen seien davon zusammen 111 000 Polizisten und Soldaten, berichteten der Nachrichtensender Franceinfo und andere französische Medien.

Die Mitte-Regierung wolle damit auf die zunehmende Unzufriedenheit unter den Sicherheitskräften reagieren. Das Innenministerium in Paris bestätigte auf Anfrage das Vorhaben, jedoch nicht explizit den Betrag von 300 Euro.

Staatschef Emmanuel Macron hatte im Zuge der „Gelbwesten“-Krise in der vergangenen Woche mehrere Sofortmaßnahmen in der Sozialpolitik versprochen – unter anderem sollen Beschäftigte auf Mindestlohnniveau künftig 100 Euro pro Monat mehr bekommen. Die Regierung von Premier Édouard Philippe will laut Medien heute für das Paket einen Gesetzesvorschlag vorlegen dpa