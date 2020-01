In Baden-Württemberg wurden in den vergangenen zwei Jahren einige Projekte gestartet, einige laufen noch: Das Projekt „TeleDerm“ zum Beispiel, will durch Telekonsultation den normalen Überweisungsprozess vom Hausarzt zum Hautarzt ersetzen. Geleitet wird es vom Institut für Allgemeinmedizin und Interprofessionelle Versorgung des Universitätsklinikums Tübingen. Der behandelnde Hausarzt macht mit speziellen Geräten eine hochauflösende Aufnahme von der auffälligen Hautstelle seines Patienten und übermittelt das Bild an einen per Zufallsgenerator ausgewählten Hautarzt.

Die schriftliche Diagnose mit Therapieempfehlung erhält der Hausarzt dann innerhalb von 48 Stunden. Am Pilotprojekt nehmen derzeit etwa 50 Hausarztpraxen in den Kreisen Böblingen, Calw, Zollern-Alb und Rottweil teil. Zunächst richtet sich das Angebot nur an Versicherte der AOK in Baden-Württemberg, soll aber bei Erfolg ausgeweitet werden. Das TeleDerm-Projekt läuft noch bis Mitte dieses Jahres. mica

