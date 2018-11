Theresa May – letzte Überlebende im Polittheater

Das derzeitige Drama um die britische Premierministerin Theresa May (Bild) weckt auf der Insel Erinnerungen. Im Jahr 1990 hatte schon einmal eine Regierungschefin um ihr politisches Überleben gekämpft, weil der Streit um Großbritanniens Mitgliedschaft in der EU eskaliert war. Im November 1990 verkündete Margaret Thatcher ihren Rücktritt. Wiederholt sich die Geschichte?

Unbeirrt und fast stoisch verteidigt May das von London und Brüssel ausgehandelte Austrittsabkommen. Es handele sich um „den richtigen Deal für das Königreich“, sagte die 62-Jährige, die bei der Volksabstimmung zwar für den EU-Verbleib votierte, aber seitdem vor allem die europaskeptischen Hinterbänkler zufriedenzustellen versucht.

Verkrampfter Wahlkampf

Wie viele politische Nachrufe wurden schon auf jene Frau geschrieben, die wahlweise als „schlechteste Regierungschefin aller Zeiten“ oder als „Terminator“ beschrieben wird? Insbesondere der Verlust der Mehrheit nach der von ihr ausgerufenen Neuwahl 2017 sitzt tief. Ungelenk, zaudernd, verkrampft – May patzte damals und präsentierte sich als roboterhafte Wahlkämpferin. Trotzdem blieb sie in der Downing Street.

Die Premierministerin als letzte Überlebende im Polittheater, das mit dem EU-Referendum 2016 begonnen hat. Diesen Umstand verdankt sie zum einen dem Mangel an Alternativen, auf die sich die in der Europafrage tief gespaltene konservative Partei einigen könnte. Keiner drängte darauf, das Brexit-Chaos zu übernehmen und die Scheidung von der Gemeinschaft zu einem Ende zu bringen. Zum anderen aber liegt es am Durchhaltevermögen, manche nennen es auch Sturheit, von May.

Wie ihr Vorbild Thatcher präsentiert sich May in vielen Punkten als unnachgiebig. Doch anders als Thatcher forderte May schon früh einen neuen Konservatismus, der sich sozialer präsentiert. Häufig wurde die Premierministerin mit Kanzlerin Angela Merkel verglichen. Beide Pastorentöchter und kinderlos, fallen sie durch Fleiß, hohen Arbeitsethos und ihre Willensstärke auf. Zudem konzentrieren sich die Pragmatikerinnen lieber auf die Sache, als dass sie den großen Auftritt suchen.

Resolut und detailgenau

Den Menschen May sehen die Briten nur selten durchschimmern. So liebt sie das Wandern, sammelt Kochbücher und ist seit 38 Jahren mit ihrer Jugendliebe Philip, einem Banker, verheiratet, nachdem sich das Paar in Oxford während des Studiums kennengelernt hat. Heute leben die beiden in Sonning in Mays Wahlkreis Maidenhead, gut eine Autostunde von London entfernt.

Auch deshalb versucht sie, so heißt es in Westminster, alles und jeden zu kontrollieren – zum Leidwesen vieler Parteikollegen. Den Mangel an Charisma versuchte May durch ihre resolute Art und Detailgenauigkeit auszugleichen. Sechs Jahre lang besetzte sie den Posten der Innenministerin, der in Großbritannien gewöhnlich als Schleudersitz herhalten muss. Doch die Konservative zeigte sich zäh und profilierte sich in der Einwanderungspolitik als Verfechterin einer harten Linie.

Und auch diesmal fehlt es an Alternativen zu Mays Brexit-Deal. Es könnte ihr erneut das politische Überleben sichern.

