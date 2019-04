Theresa May sucht verzweifelt einen Weg aus der Sackgasse

Paukenschlag in London: Premierministerin Theresa May will eine weitere Verlängerung der Brexit-Frist. Gleichzeitig streckt sie die Hand in Richtung Opposition aus.

Nachdem am Vormittag ein Kabinettsmitglied nach dem anderen hinter der berühmten schwarzen Tür mit der Nummer 10 verschwunden war, begann das große Warten in Westminster. Welche Lösung würde die britische Regierung für die verfahrene Brexit-Situation präsentieren? Am Ende sollten die Minister acht lange Stunden in der Downing Street verbringen. Am frühen Abend dann verkündete die Premierministerin, dass sie bei der EU um eine erneute Verlängerung der Scheidungsfrist bitten will, um einen ungeordneten EU-Austritt ohne Deal am 12. April, dem offiziellen Brexit-Tag, zu verhindern.

Beobachter gehen davon aus, dass die EU dem Willen aus London entgegenkommen wird, auch deshalb, weil May lediglich ein Aufschub um wenige Wochen vorschwebt. Um nicht an den Europawahlen teilnehmen zu müssen, soll das Königreich nun am 22. Mai aus der Staatengemeinschaft ausscheiden, wie die Premierministerin hofft.

Ein Schreckgespenst

Nur kurz zuvor hatte EU-Chefunterhändler Michel Barnier gewarnt, das Risiko eines Brexits ohne Vertrag wachse von Tag zu Tag. Der einzige Weg, einen No-Deal zu verhindern, sei ein positives Votum. Das Szenario des ungeregelten Ausscheidens gilt als das Schreckgespenst für die Wirtschaft auf beiden Seiten des Kanals. Und doch kann es nur vertrieben werden, sollte die Regierung sich schlussendlich auf ein Austrittsabkommen einigen oder Artikel 50 widerrufen und damit den Scheidungsprozess stoppen – eine Option, die May jedoch immer wieder ausgeschlossen hat.

Offenbar hat die Premierministerin auch den Plan aufgegeben, dem Parlament den zwischen Brüssel und London ausgehandelten Vertrag zum vierten Mal vorzulegen. Drei Mal scheiterte er bereits krachend im Unterhaus. Die Abstimmungen hinterließen auch eine zunehmend abgekämpfte und angeschlagene Theresa May. Nun ändert sie erstmals ihre Strategie. In ihrer Rede gestern Abend streckte sie die Hand in Richtung Opposition aus, um einen Konsens in der festgefahrenen Lage zu finden. Während sie in der Vergangenheit stets versuchte, die radikalen Europaskeptiker in der konservativen Partei zu befriedigen, und Zugeständnisse an die Opposition kategorisch ablehnte, will sie nun mit Labour zusammenarbeiten. Das stellt offenbar den einzigen Ausweg aus der Sackgasse dar. Denn trotz Mays harten Brexit-Kurses sträubten sich die Hardliner in den eigenen Reihen vehement gegen den Deal. Viele von ihnen fordern mittlerweile einen klaren Bruch mit Brüssel, ohne Vertrag, ohne Übergangsphase.

Vor der Zerreißprobe

Das Problem für May: Den Konservativen droht die Zerreißprobe. Die Partei ist heillos zerstritten und mittlerweile in zu viele Fraktionen zerfallen, als dass Beobachter ohne Neuwahlen noch einen Weg aus der Krise erkennen. „Ich denke, es wird sehr schwer werden für die Tories, als Partei zusammenzuhalten“, sagt Bronwen Maddox, Direktorin der renommierten Denkfabrik Institute for Government. Die Gefahr eines Bruchs sei real. Zu polarisiert präsentiert sich die Partei. Hier die EU-Freunde, die wahlweise am liebsten in der Gemeinschaft verbleiben würden, ein erneutes Referendum fordern oder zumindest eine weichere Scheidung wünschen als jene, die May mit Brüssel verhandelt hat. Auf der anderen Seite des Spektrums stehen die Brexit-Anhänger, die mit Deal raus aus der EU wollen, sowie die Hardliner, die seit Jahrzehnten gegen Brüssel wettern und sich heute am liebsten ohne Austrittsvertrag von den Fesseln der ungeliebten Union befreien wollen.

Um jene radikalen Europaskeptiker nicht zu vergraulen und die Spaltungen nicht zu vertiefen, vermied May es stets, das Gespräch mit der Labour-Partei zu suchen. Einige Stimmen der Opposition aber braucht die Regierungschefin, die eine Minderheitsregierung unter Duldung der erzkonservativen nordirischen Unionistenpartei DUP anführt. Die sträubt sich nämlich ebenfalls vehement gegen das vorliegende Abkommen. Nun, mehr als zwei Jahre nach dem Beginn des Austrittsprozesses scheint May diese Realität zum ersten Mal akzeptiert zu haben.

Dabei darf sie sich auf eine Rebellion der radikalen Europaskeptiker einstellen. Der einzige Grund, dass May zwar ohne Autorität, aber trotzdem noch an der Macht steht, liege darin, ,,dass niemand anderes zurzeit ihren Job will“, sagt Tim Bale, Politikprofessor an der Queen Mary University of London.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 03.04.2019