Tiefe Gräben nach Berufung

Die Kongresswahlen in den USA erfolgen in jedem geraden Jahr am Dienstag nach dem 1. November, in diesem Jahr am 6. November.

Zur Wahl stehen alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und ein Drittel der 100 Sitze im Senat.

Texas gilt heute als Zentrum des US-Konservatismus. Seit den 1970ern gewannen die Republikaner in Texas stets mit deutlichem Vorsprung.

Zu den Hochburgen der Demokraten in Texas zählen El Paso und Houston. red