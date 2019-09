Tiefsee bis Tiefschnee

Das bundeseigene Alfred-Wegener-Institut (AWI) ist als eines der wenigen Institute weltweit am Nordpol und in der Antarktis wissenschaftlich vertreten. Am Südpol seit zehn Jahren mit der Forschungsstation Neumayer III. Im Norden betreibt das Helmholtz-Zentrum den AWI-Hausgarten in der Framstrasse, wo Wissenschaftler das Ökosystem von der Meeresoberfläche bis in die Tiefsee untersuchen. Das Institut mit rund 1400 Beschäftigten hat seinen Hauptsitz in Bremerhaven. Die Expedition können Interessierte von daheim aus verfolgen.Alle Informationen bietet das Institut unter den Adressen www.awi.de/im-fokus/mosaic-expedition.html und www.mosaic-expedition.org. wom

