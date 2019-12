Tragischer Verlust der Kindheit

Er sei schockiert gewesen, als er jetzt Moria auf der Insel Lesbos besuchte, sagt Christos Christou, Präsident von Ärzte ohne Grenzen (MSF). Die Hilfsorganisation versucht, in vielen griechischen Flüchtlingslagern wenigstens ein Minimum an medizinischer und psychologischer Betreuung zu leisten. MSF-Mitarbeiter berichten von Kindern, die Selbstmordversuche unternehmen. „Diese Kinder haben den Appetit auf das Leben verloren, sie spielen nicht mehr, sprechen nicht mehr – man hat ihnen ihre Kindheit gestohlen“, sagt Christou. Die Situation in Moria sei „vergleichbar mit dem, was wir nach Naturkatastrophen oder in Kriegsgebieten sehen“. Es sei empörend, sagt Christou, diese Bedingungen in Europa zu sehen und zu wissen, dass sie nicht Folge eines Desasters sind, sondern „das Ergebnis politischer Entscheidungen“. In einem offenen Brief an die Staats- und Regierungschefs der EU appelliert Christou: „Stoppen Sie diesen Wahnsinn!“ gh

