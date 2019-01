Transportflieger

Airbus „A400M“ auf dem Flugplatz Wunsdorf in Niedersachsen. © dpa

Der „A400M“ sollte der Stolz der Luftwaffe werden. In der Praxis hat sich das Transportflugzeug als extrem anfällig erwiesen. Dabei sollte der „A400M“ auf lange Sicht die 50 Jahre alte „Transall“ ersetzen. Das Projekt verzögerte sich um Jahre, die Kosten stiegen um rund 1,5 Milliarden Euro. Wegen Triebwerkproblemen stürzte eine „A400M“ 2015 beim Testflug in Spanien ab, vier Menschen starben. 2017 blieb bei einer Karibik-Rettungsmission (Wirbelsturm „Irma“) auf dem Hinflug die erste Maschine beim Tankstopp liegen. Der Grund: Metallspäne im Ölkreislauf. Deutschland hat 53 Maschinen beim Hersteller Airbus bestellt. was

© Mannheimer Morgen, Freitag, 25.01.2019