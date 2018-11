Trojas Entdecker

Er war „der erste große Star der Archäologie“, wie ihn Museumsdirektor Eckart Köhne nennt – aber kein Archäologe: Heinrich Schliemann (Bild). 1822 in Neubukow (heute Mecklenburg-Vorpommern) geboren, machte der Pastorensohn zunächst Karriere als Kaufmann und verdiente viel Geld. Seine zweite Karriere begann er 1868 mit Studien- und Forschungsreisen. Er gilt als Entdecker von Troja und vom dortigen Schatz des Priamos, den er 1873 ausgrub. Ohne Genehmigung führte er seine Funde aus und „schenkte“ sie 1881 „dem Deutschen Volke“. Am Ende des Zweiten Weltkrieges fiel das Gold russischen Soldaten in die Hände. Erst 1994 wurde es wieder entdeckt, aber Russland verweigert die Rückgabe. Das Berliner Museum für Vor- und Frühgeschichte zeigt nur Kopien. Nach seiner Arbeit in Troja reiste Schliemann nach Griechenland, grub dort bis 1876. Er durfte seine Mykene-Funde nicht ausführen, hat sie aber in Büchern beschrieben. „Er war ein Marketingprofi“, so Direktor Köhne. pwr (Bild: BLM)

