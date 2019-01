„Trump schafft eine Atmosphäre des Hasses“

Die Mannheimer Sprachwissenschaftlerin Heidrun Kämpfer sieht in der aggressiven Rhetorik des US-Präsidenten Donald Trump die Vorstufe zur Gewalt.

Frau Kämper, 2016 meinte Donald Trump im Wahlkampf, er könne auf der Fifth Avenue in New York einen Mann erschießen und würde keinen einzige Stimme verlieren.

Heidrun Kämpfer: Daran kann ich mich noch gut erinnern. Trotz, oder vielleicht sogar wegen solcher Aussagen konnte er Präsident werden.

Jetzt ist Trump zwei Jahre im Amt. Wie hat der US-Präsident mit seiner Sprache den politischen Diskurs verändert?

Kämper: Er hat ihn radikalisiert. Trump bringt Aggressionen hinein, schürt Angst und beleidigt seine politischen Gegner. Was er im Wahlkampf sozusagen als Handlung formuliert hat, setzt Trump zumindest in der Sprache um.

Ist Trump mit seinen Aussagen ein verbaler Brandstifter?

Kämper: Ich glaube schon, dass Trump mit seiner Sprache Gewalt auslösen kann. Mit seinem Vokabular schafft er eine Atmosphäre des Hasses. Trump verletzt Tabus und setzt Hemmschwellen herab. Keine aggressive Handlung ist aber denkbar ohne einen aggressiven Sprachgebrauch, der ihr vorausgeht.

Sie meinen, brave Leute erschießen nicht auf einmal Mitmenschen?

Kämper: Natürlich. Denken Sie nur an das Attentat in Pittsburgh vom vergangenen Jahr, bei dem elf Menschen getötet wurden. Der Rabbiner hat danach auf Trumps Hassreden Bezug genommen und diese Verbindung hergestellt.

Trump predigt nicht nur Hass, er ist auch ein notorischer Lügner. Die US-Medien führen inzwischen Statistiken über seine Lügen. Bringt das etwas?

Kämper: Bei seinen Wählern bringt das gar nichts. Sie glauben, was ihnen Trump ständig erzählt: Dass die Medien ihn schlecht behandeln, Lügen über ihn verbreiten und außerdem sowieso generell die Unwahrheit sagen. So gesehen treiben die amerikanischen Medien die Trump-Anhänger noch mehr an seine Seite. Für die beweisen diese Berichte, warum ihr Präsident in den Meinungsumfragen so schlecht dasteht.

Die Lügen selbst werden außerdem durch die vielen Faktenchecks ständig wiederholt.

Kämper: Auf diese Weise bleiben die Lügen besser bei seinen Fans hängen. Und wenn die Medien trotzdem beweisen, dass es einen Klimawandel gibt, und Barack Obama im Wahlkampf Trump nicht hat abhören lassen? Dann ist das für diejenigen sowieso irrelevant, die hinter Trump stehen, weil sie nichts davon wissen oder glauben wollen.

Hat sich Trumps Sprache im Vergleich zu seinen Auftritten im Wahlkampf verändert?

Kämper: Im Wahlkampf war er aggressiver, so eine Aussage wie mit der Erschießung eines Mannes auf der Fifth Avenue kann ich mir bei ihm als Präsident nicht mehr vorstellen. Aber große Veränderungen hat es bei Trump nicht gegeben. Er sucht immer wieder Gelegenheiten, bei denen er sich den Gegner vorknöpft und seine Aggressionen herauslässt. Zum Beispiel, wenn ihn ein CNN-Reporter auf der Pressekonferenz mit Fragen nervt. Ganz elementar bei Trump ist aber, wie er die Migranten aus Zentralamerika diskriminiert. Er diffamiert sie als Drogenhändler, Raubtiere und Terroristen. Mit dieser Rhetorik bedient er die Emotionen seiner Wähler.

Eine deutsche Wissenschaftlerin meint, Trump würde die Sprache eines Viertklässlers benutzen. Ist das dumm oder klug von ihm?

Kämper: Ich habe das auch gelesen und mir diese Frage ebenfalls gestellt. Es gibt Studien, die zeigen, dass Trump in den 1980er/1990er Jahren einen differenzierteren Wortschatz hatte. Sie führen die Veränderungen auf sein Alter zurück. Ich glaube nicht, dass er diese knappen Sätze mit kurzen Wörtern nur deshalb verwendet, weil sie einprägsam sind. Diese Sprache ist authentisch. Und das ist auch eine seiner Stärken.

Sie meinen, er redet immer so?

Kämper: Ja. Es ist jedenfalls nicht nur Taktik. Ich glaube aber, dass Trump weiß, dass er mit diesen einfachen Formeln bei einer bestimmten Klientel besonders gut ankommt. Auch weil er kein richtiger Politiker ist und sich wie viele Rechtspopulisten ausgesprochen elitenfeindlich gibt. Auch deshalb punktet er mit seinen plakativen Botschaften.

