Über diese Reformen wird aktuell diskutiert

Obwohl das Grundgesetz schon häufig geändert worden ist, gibt es noch zahlreiche Ideen für Reformen. Manche wurden extra für den 70. Jahrestag formuliert. Eine Übersicht.

Am aussichtsreichsten ist derzeit die Einfügung eines „Kindergrundrechtes“. Die große Koalition hat eine Reform bereits verabredet; Ende des Jahres soll ein Formulierungsvorschlag kommen. Der Druck auf den Staat, Kinder vor Armut und Vernachlässigung zu schützen, würde damit enorm steigen.

Auch andere Änderungswünsche betreffen solche „Staatszielbestimmungen“. Sie sollen den Druck auf die Regierungen erhöhen, ihre Politik zu ändern. Oft geht es um soziale Grundrechte. Früher war es das „Recht auf Arbeit“, auch gab es Initiativen für ein „Recht auf Bildung“. Heute ist es das „Grundrecht auf Wohnen“, für das etwa die Linke eintritt. Jedoch hat es bisher für Derartiges nie eine Mehrheit gegeben. Auch jetzt sieht es nicht danach aus.

Dafür hat sich die Diskussion plötzlich auf Artikel 15 verlagert, der die Möglichkeit zur Enteignung von Grund und Boden vorsieht. Juso-Chef Kevin Kühnert hatte das angestoßen; in Berlin sammelt eine Initiative Unterschriften, um diesen Passus erstmalig anzuwenden. Im Gegenzug ist die FDP auf den Plan getreten. Sie hat auf ihrem letzten Parteitag beschlossen, dass der Artikel 15 komplett gestrichen gehöre. Eine andere Alternative hat eine Gruppe namhafter Ökonomen vorgeschlagen. Statt des Enteignungstextes solle in Artikel 15 künftig stehen: „Bund, Länder und Kommunen sind den Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft verpflichtet.“ Hintergrund: Das Grundgesetz hat sich nicht festgelegt, welche Wirtschaftsordnung es vorzieht, die kapitalistische oder die sozialistische. Das soll damit geklärt werden.

FDP verlangt „Internetfreiheit“

Auch am Grundrechtskatalog möchten viele noch etwas korrigieren. So machen sich das Land Berlin und etliche Verbände von Schwulen und Lesben für ein erweitertes „Diskriminierungsverbot“ in Artikel 3 stark. Dort wird man zwar vor Benachteiligung etwa wegen Geschlecht und Herkunft geschützt, nicht aber vor Benachteiligungen wegen sexueller Orientierung. Auch die Altersdiskriminierung ist nicht erwähnt, was andere Gruppen korrigiert wissen wollen. Eine politische Mehrheit für diese Änderung ist derzeit aber nicht in Sicht. Die FDP wiederum hat vorgeschlagen, das Grundrecht der Presse- und Meinungsfreiheit um die „Internetfreiheit“ zu ergänzen.

Etliche Änderungsvorschläge betreffen die Umwelt. So wollen die Grünen analog zur Schuldenbremse eine „CO2-Bremse“ im Grundgesetz verankern – der Staat soll sich verpflichten, den Kohlendioxidausstoß zu senken. Etwas allgemeiner formuliert ist ein Vorstoß des Nachhaltigkeitsrates der Bundesregierung, der von Teilen der Union unterstützt wird. Gewünscht ist dort eine Verpflichtung des Staates für eine nachhaltige und generationengerechte Politik.

An der Organisation des Staates rüttelt aktuell nur die AfD. Die Rechtspopulisten möchten gern die Amtszeit des Bundeskanzlers begrenzen, mehr Volksentscheide zulassen, den Bundespräsidenten direkt wählen lassen und die „deutsche Leitkultur“ in die Verfassung aufnehmen. All das steht in einem Antrag, den die AfD anlässlich des 70. Jahrestages eingebracht hat.

