Umdenken steht noch am Anfang

Viel hat dies nicht gebracht – im Gegenteil. Im Januar konstatierte die NFL einen Negativrekord. 281 Gehirnerschütterungen wurden dokumentiert, die bisherige Höchstmarke (275) stammte aus der Saison 2015/16. Erstmals hatte die Profiliga 2012/13 Zahlen herausgegeben. Diese sind zudem mit Vorsicht zu genießen, da in diese Bilanz nur die Fälle eingerechnet sind, die von den Clubs offiziell gemeldet wurden. Es wird eine hohe Dunkelziffer vermutet.

Der bekannteste Fall in der Deutschen Eishockey Liga ist der von Stefan Ustorf. Der langjährige Nationalspieler, der von 2001 bis 2003 das Trikot der Mannheimer Adler trug, musste seine Karriere vorzeitig beenden. Im Spiel gegen Hannover schlug er am 6. Dezember 2011 nach einem Check mit dem Kopf auf dem Eis auf und erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma. In den Jahren danach arbeitete er an seiner Rückkehr – ohne Erfolg.

In emotionalen Worten schilderte Ustorf seinen Gesundheitszustand. Teilweise habe er nicht mehr am öffentlichen Leben teilnehmen können: „Ich spüre, wie nach und nach mein Körper auseinanderfällt.“ Ustorf, der heute für den DEL-Club Eisbären Berlin arbeitet, fiel zum Beispiel das Lesen schwer, weil sich in seinem Kopf alles zu drehen begann. cr

Donnerstag, 07.06.2018