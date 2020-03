Umfrage zum Pausenbrot

Die Plaisirschule nimmt für sich in Anspruch, die einzige Schule Deutschlands zu sein, die die Freude im Namen trägt. „Freude leitet unser Tun. Kinder lernen von sich aus gerne, deshalb darf die Freude daran nicht verloren gehen“, lautet ein Grundsatz der Grundschule in Backnang. Damit diese Freude für alle spürbar wird, gibt es eine enge Kooperation zwischen Eltern, Lehrern und Schülern. „Jeder soll sich bei uns willkommen fühlen“, sagt Rektorin Annedore Bauer-Lachenmaier. So lädt die Schule Eltern regelmäßig zu Gesprächen ein – nicht erst, wenn Probleme bestehen. Darüber hinaus gibt es Möglichkeiten, im Schulalltag mitzuwirken: Eltern beteiligen sich im Atelierunterricht, lesen im Unterricht vor, begleiten die Hausaufgabenbetreuung, organisieren die Schulbibliothek. Um zu gewährleisten, dass das Engagement regelmäßig erfolgt und der Datenschutz eingehalten wird, schließt die Schule Ehrenamtsverträge mit Eltern oder Großeltern ab. Daneben werden Eltern in Umfragen immer wieder „gehört“. Mal geht es um die Pausenvesper, ihren Inhalt und ihre Verpackung. Mal um Schulmaterialien, mal um den Schulweg. Die Rücklaufquoten sind jedes Mal hoch, die Ergebnisse werden am Schwarzen Brett ausgehängt.

Regelmäßiger Austausch

Auch am Kepler-Gymnasium in Ulm ist die Zusammenarbeit mit Eltern ein wichtiger Baustein. „Vor mehr als zehn Jahren haben wir uns gefragt, was macht eigentlich eine gute Schule aus“, erzählt Rektorin Karin Weidner-Reuter. Zugleich sei vonseiten der Eltern der Wunsch geäußert worden, sich mehr in den Schulalltag einbringen zu wollen. Inzwischen hat das Kepler-Gymnasium einen Schulvorstand, in dem sechs Eltern sitzen, die möglichst auf breiter Basis die Elternschaft vertreten. Mit diesem trifft sich die Schulleitung alle vier bis sechs Wochen zum Austausch. Daneben existiert eine Steuergruppe, die neue Ideen entwickelt; diese werden dann in Projekten erprobt und bei Erfolg in den Schulalltag überführt. Das Sekretariat hat durchgehend geöffnet, um Elternanfragen jederzeit annehmen zu können. Eltern können sich an Arbeitskreisen beteiligen, die sich mit der Klassenraumgestaltung, Schulfesten, Projekttagen beschäftigen – alles mit dem Ziel, miteinander ins Gespräch zu kommen. Denn Weidner-Reuter ist überzeugt: „Kommunikation bewirkt Verständnis für die jeweilige Position.“ s ba

