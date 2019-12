Umstrittener Test mit Stechmücke

Jacobina.Bei einem Feldversuch mit gentechnisch veränderten Mücken sind nach Forscherangaben Teile aus deren Genom in die natürliche Mückenpopulation gelangt. Je nach Stichprobe hätten zehn bis 60 Prozent der Gelbfiebermücken in der brasilianischen Ortschaft Jacobina Spuren im Genom, berichten Forscher im Journal „Scientific Reports“.

Das britische Unternehmen Oxitec hatte von 2013 bis 2015 wöchentlich rund 450 000 männliche Gelbfiebermücken mit verändertem Erbgut in Jacobina freigelassen. Ziel war eine Eindämmung der Population der Mücken, die unter anderem Gelbfieber, Dengue-Fieber und das Zika-Virus übertragen können. Zwar konnte die Anzahl der Mücken verschiedenen Studien zufolge tatsächlich um 80 bis 95 Prozent reduziert werden. Allerdings überlebten einige Moskitos mit dem veränderten Erbgut. Christoph Then, Geschäftsführer des Instituts Testbiotech, spricht von einer „weitgehend unkontrollierbaren Situation“. Möglicherweise seien die Gentechnik-Mücken resistent gegen Insektizide, schreibt ein Forschungsteam um Jeffrey Powell von der Yale University in New Haven (USA). dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.12.2019