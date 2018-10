„Umtausch innerhalb drei Monaten kein Problem“

Ein Dutzend Frauen in pinkfarbenen T-Shirts springen wie auf Kommando von ihren Sitzen auf. „Good afternoon, Ma’m“, leiern sie einer Kundin im Chor entgegen wie eine Grundschulklasse ihrem Lehrer.

Die Dame Anfang 40 nickt den Frauen kurz zu. Sie will sich informieren über das Angebot bei United Channel, einer Vermittlungsagentur von Haushaltshilfen aus Entwicklungsländern Südostasiens. Die Begrüßungsformel soll einen guten Eindruck hinterlassen bei potenziellen Arbeitgebern.

Werbung mit Rabatten

Eine Vermittlerin bittet die Kundin, Platz zu nehmen im Büro der Agentur United Channel in einem Einkaufszentrum im Osten der Metropole. Es sind gerade Werbewochen bei United Channel. Zur Haushaltshilfe gibt es einen Rabatt von bis zu 50 Prozent auf das hauseigene chemische Reinigungsprogramm der Wohnung. Umgekehrt erhalten Kunden der Wohnungsreinigung einen Nachlass beim Vertragsabschluss für die Vermittlung einer Helferin.

„Die Filipina sind sehr gut im Haushalt, aber es gibt manchmal Beschwerden, sie seien zu frech. Wenn Sie auf Nummer sicher gehen wollen, dann empfehlen wir eine Frau, die neu in Singapur ist. Mit denen ist der Umgang vielleicht etwas leichter“, erläutert die Agentin im Beisein der Frauen. Nicht alle von diesen sprechen schon Englisch. Aber besonders die Frauen aus Myanmar seien sehr lernwillig und würden sich schnell ein paar Brocken aneignen, wirbt das Unternehmen unverblümt. Doch weil all das nur graue Theorie ist, bittet die Agentin die Frauen in den Vorführraum, ein Art Haushaltsparcours mit mehreren Herausforderungen.

Eine der Frauen schaukelt eine Puppe im Arm und demonstriert Babysitter-Qualitäten, eine andere hilft einer Kollegin mit einem Haltegriff unter den Armen von einem Stuhl auf den anderen – Stichwort Altenpflege. Wieder andere beziehen ein Bett, andere putzen mit einem Lappen über eine Demonstrationstoilette.

Doch Übung und Ernstfall sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Das weiß auch United Channel. „Wenn Sie innerhalb drei Monaten umtauschen wollen, ist das kein Problem“, sagt die Agentin von der Personalvermittlungsagentur.

