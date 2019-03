In Hessen und Rheinland-Pfalz wird die Teilnahme der Schüler an Klimademonstrationen als unentschuldigtes Fehlen erfasst. Schwerwiegendere Konsequenzen sind nicht in Sicht. Eine Schlüsselrolle kommt den Schulen zu. Vorgaben des Ministeriums gibt es nicht. „Wir vertrauen unseren Schulleitern“, sagt der Sprecher des von Stefanie Hubig (SPD) geführten Mainzer Kultusministeriums, Hennig Henn. „Wir begrüßen es, dass sich junge Menschen engagieren“, betonte er. Da eine Demonstration für Klimaschutz keine schulische Veranstaltung sei, könne keine Beurlaubung ausgesprochen werden, die Schüler müssten versäumten Unterrichtsstoff nachholen.

Der hessische Kultusminister Alexander Lorz (CDU) hat ein Schreiben der Schulämter an alle Schulen veranlasst, wonach die Demonstrationsteilnahme als unentschuldigtes Fehlen dokumentiert wird. Sein Sprecher Philipp Bender geht davon aus, dass Vermerke im Zeugnis meist Strafe genug sind. In extremen Fällen könne ein Bußgeld verhängt werden, doch „wohl kaum für ein oder zwei Demonstrationsteilnahmen“. Die Entscheidung obliege den Schulen. kn

