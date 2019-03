Ungenießbare Pizzarezepte

Wie beschränkt die künstliche Intelligenz teils ist, zeigt eine Reihe von Beispielen. So musste Microsoft ein Experiment mit einem Chatprogramm namens Tay abbrechen, das eigentlich lernen sollte, wie 18- bis 24-Jährige heute so reden. Ein solches Programm ist aber nur so gut wie seine Trainer, also die Menschen, auf die Tay auf Twitter traf. Die versorgten das Programm mit allerlei Begriffen und Botschaften unter anderem über Hitler, Nazis und Völkermord, aus denen sich Tay dann derart rassistische Äußerungen zusammenreimte, dass ihn Microsoft erst mal schlafen schickte.

Studenten des Massachusetts Institute of Technology brachten einer künstlichen Intelligenz bei, Pizza-Rezepte zu erfinden, und fütterten sie mit hunderten Rezepten. Heraus kamen einige gute Kreationen, aber auch völlig ungenießbare wie Pizza ohne Teig, Soße, Käse oder einem Dressing obendrauf. KI hat eben keine Ahnung von Geschmack. sba

