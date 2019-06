„Unort“ blüht auf

Sie ist viel mehr als eine Blümchenschau: Heilbronn hat durch die Bundesgartenschau auf einer Industriebrache ein neues, modernes und begrüntes Stadtviertel geschaffen.

V om Hauptbahnhof, über den neu gestalteten, sauberen Bahnhofsvorplatz und vorbei an mit Blumen geschmückten Laternen, sind es nur fünf, sechs Minuten Fußweg. Ganz schnell erreicht man die Kranenstraße – die nur noch so heißt, aber keine Straße mehr ist: gesperrt, bepflanzt, bewachsen mit Gehölzen, Stauden, Rhododendren. Um ein Stahlgeflecht schlängeln sich Lianen, an Wänden ranken Pflanzen empor. So merkt man kaum, dass man eine Unterführung durchschreitet. Bei dieser Bundesgartenschau, so der erste Eindruck, erobert sich die Natur die Stadt zurück.

Dann, an der ersten Menschentraube, gelten die erkennbar faszinierten Blicke der Besucher aber der Technik: Sie stehen auf einer Brücke, darunter die Wilhelmschleuse von 1821 mit ihren mächtigen, noch handbetriebenen Stahltoren. Durch sie wurde einst der Neckar über Heilbronn hinaus schiffbar. Lange nahmen die Heilbronner sie gar nicht mehr wahr, jetzt ist sie eine Attraktion – die zugleich daran erinnert, was hier früher war: Hafengelände.

Von der Bahn gekauft

Die Sprecherin der Bundesgartenschau, Suse Bucher-Pinell, drückt es drastischer aus: „Ein Unort!“ Es sei eine düstere Brachfläche gewesen, besiedelt mit Schrotthändlern: „Da ging keiner hin.“ Die Stadt wollte das ändern. Sie hat das 40 Hektar große Areal zwischen Alt-Neckar und Neckarkanal 2004 von der Bahn gekauft und beschlossen, mit Hilfe einer Bundesgartenschau neuen Lebensraum für Pflanzen wie Menschen hier zu schaffen – die Modellsiedlung „Neckarbogen“.

Die Veranstaltung „kombiniert erstmals klassische Gartenschau mit einer Stadtausstellung, Grün mit Architektur“, sagt Geschäftsführer Hanspeter Faas, der vorher die Bundesgartenschau Koblenz verantwortete. 2012 kam er nach Heilbronn, zugleich beschloss der Gemeinderat die Planung. „Seither hat die Politik nicht mehr eingegriffen, sondern uns arbeiten lassen – das war gut“, hebt er hervor.

Günstige Mietwohnungen

Schon 2013 ist Baubeginn. „Zwei Jahre haben wir im Boden gewühlt, 400 000 Kubikmeter Erde bewegt, 300 Tonnen Metall und 13 Tonnen Kampfstoff herausgeholt“, so Faas. Eine Bundesstraße direkt am Ufer des Neckars, über die 30 000 Autos pro Tag donnern, wird einfach aufgehoben; andere Trassen dafür verbreitert. Das Ziel: Ein völlig neues, begrüntes Stadtviertel für 3500 Menschen, „denn ab da rentiert sich eine eigene Infrastruktur“, sagt Faas.

Und tatsächlich – den ersten kleinen Bäcker gibt es schon, auch ein Café, und das mitten auf dem Buga-Gelände. Etwa 500 Menschen wohnen hier nämlich bereits, können nur mit Buga-Dauerausweis und ohne Auto zu ihren Häusern. Dass ab und zu Fremde durchs Zimmerfenster schauen, freut nicht jeden. Aber es gehört eben mit zum Konzept dieser ungewöhnlichen Gartenschau.

22 Häuser stehen bereits, plus Jugendherberge und Kindertagesstätte mit großzügigem Atrium. Die fünfstöckigen Häuser sind aber keine uniformen Blocks, sondern architektonisch individuell gestaltet mit ganz unterschiedlichen Fassaden. Statt die Grundstücke meistbietend an Investoren zu vergeben, hat die Stadt ein neues Vergabeverfahren gewählt, bei dem architektonische Qualität, geplante Nutzung und technische Innovation bewertet wurden. Architekten durften nur zwei, aber nicht zwei nebeneinanderliegende Häuser entwerfen. Neben Eigentumswohnungen gibt es zur Hälfte günstige Mietwohnungen. „Wir wollten Vielfalt!“, so Faas.

Ein Gebäude ragt heraus – nicht nur weil es mit zehn Geschossen höher als die anderen Bauten ist: Deutschlands höchstes Holzhaus. Lediglich Keller und Treppenhaus sind aus Stahlbeton, sonst muss ein einziger Stahlträger reichen. „Vorzeigeprojekt für nachhaltigen Wohnungsbau“, nennt es Faas und zeigt an einem Modell, wie das funktioniert. Solche Modelle sieht man hier viele, für neue Wohnformen ebenso wie für Baustoffe.

8000 Rosen

Das Buga-Gelände ist zudem Testfeld für autonomes Fahren: Ein selbstfahrender Elektro-Transporter stellt den Bewohnern die Pakete zu. Und wo später Läden eröffnen sollen, gibt es Ausstellungen rund um Architektur, Mobilität und Digitalisierung. Letztlich, so sagt Faas klar, sei die Buga „Mittel zum Zweck“, um dieses neue Stadtquartier zu schaffen: „Ein Stück moderne Stadtentwicklung, die letztlich erst lange nach diesem Sommer fertig, aber dadurch erst möglich gemacht wird.“

Aber dennoch trägt die Bundesgartenschau ihr Motto „Blühendes Leben“ mit Recht. Sie ist ein gutes Beispiel, wie eine Industriebrache aufblühen kann. Es mangelt nicht an all dem, was eine Gartenschau für viele Besucher eben ausmacht – eine Million Blumenzwiebeln, 100 000 Stauden und 8000 Rosen sorgen für ein buntes Blütenmeer. Die 23 floralen Wechselausstellungen werden sehr ansprechend in der alten Lagerhalle „Fruchtschuppen“ inszeniert.

Eingefasste Beete

An vielen Stellen spürt und sieht man indes, dass viel provisorisch ist und nach 173 Tagen wieder verschwindet: Das gilt besonders für riesige Blumentöpfe, Pflanzkübel, Holzbottiche mit Bäumen, erkennbar vorübergehend aufgeschüttete oder mit Stahl eingefasste Beete. Eine schöne Wirkung entfalten sie dennoch.

1700 Pappeln sind zwar eigens für die Buga gepflanzt worden, werden danach aber abgeholzt und zu Biomasse gemacht, „abgeerntet“, sagt Faas, „denn der Baum ist einerseits schnell wachsend, andererseits nicht für Möbel brauchbar“.

Die Pappeln sollen Schatten spenden – denn der fehlt auf dem weitläufigen, flachen Gelände. Es ist eben „Inzwischenland“, wie ein Gebiet sogar ausdrücklich genannt wird. Es soll später ebenso bebaut werden wie die „Sommerinsel“, eine künstlich aufgeschüttete, aber sehr ansprechend gestaltete Dünenlandschaft. Sie wird umgeben von zwei neuen Seen, die an alte, aber zugeschüttete Hafenbecken erinnern. Sie werden als Regenrückhaltebecken des neuen Viertels und als Naherholungsgebiet für die künftigen Bewohner ebenso bleiben wie die auf einer Länge von 1,6 Kilometern komplett neu gestalteten Ufer des Neckars.

Hier sind teils Flachwasserzonen als Biotope für Pflanzen und Tiere entstanden, aber auch ausgedehnte Flächen zum Flanieren, Spielen oder für Picknick. Heilbronn zeigt also, dass und wie das „Leben am Fluss“, das ja viele Städte diskutieren, möglich ist.

