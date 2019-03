„Unsinn wird nicht richtiger, weil er zum Schulwissen gehört“

Paulus van Husen wurde im Nationalsozialismus vom berüchtigten Volksgerichtshof verurteilt. Nun werden die Erinnerungen neu veröffentlicht – in einer Zeit, in der verstärkt vor einer Glorifizierung des bürgerlichen Widerstands gewarnt wird.

Mit einem nüchternen Satz verlässt Claus Schenk Graf von Stauffenberg am 14. Juli 1944 eine Runde, die sich im Haus des Juristen und Hitler-Gegners Paulus van Husen zusammengefunden hat: „Es bleibt also nichts anderes übrig, als ihn umzubringen“. So erinnert sich der Gastgeber, aus dessen Memoiren jetzt unter dem Titel „Als der Wagen nicht kam. Eine wahre Geschichte aus dem Widerstand“ neue Auszüge veröffentlicht wurden. Sechs Tage später zündet Stauffenberg in der „Wolfsschanze“ einen Sprengsatz, mit dem Ziel, Adolf Hitler zu töten. Doch der Diktator überlebt. Die Verschwörer des 20. Juli 1944 werden hingerichtet, ihre Familien drangsaliert.

Der Jurist Paulus van Husen (1891-1971) zählt mit seinem Freund Hans Lukaschek zu den führenden katholischen Vertretern im Widerstand gegen Hitler. Beide gehören dem „Kreisauer Kreis“ um Helmuth James Graf von Moltke und Peter Graf Yorck von Wartenburg an. Die Gruppe arbeitet im Geheimen an Plänen für einen staatlichen Aufbau Deutschlands nach Kriegsende.

„Er war ein religiös und ethisch fundierter Mensch, was auch an seiner Weigerung, in die NSDAP einzutreten, abzulesen ist“, sagt der Historiker Johannes Hürter vom Institut für Zeitgeschichte in München über van Husen. Für den Juristen im Staatsdienst war das sicher keine leichte Entscheidung.

Van Husen, der später zu den Mitbegründern der CDU in Berlin gehörte, erzählt in seinen Memoiren, wie er 1939 einer jüdischen Familie geholfen hat, in die Schweiz zu fliehen. Doch van Husen übt auch Selbstkritik, etwa als er beschreibt, wie er sich aus Sorge vor Repressalien gegen seine Familie dagegen entschied, sich bei der Gestapo für einen anderen jüdischen Bekannten einzusetzen. Er stellt fest: „Unter einer Schreckensherrschaft lässt es sich schwer bestimmen, wo die Tugend des Maßhaltens aufhört und die Feigheit anfängt. Infolge der Schwierigkeit dieser Abwägung sind sechs Millionen Juden zu Tode gekommen.“

Debatte um Deutungshoheit

Der Blickwinkel, aus dem die deutsche Geschichtsschreibung die Verschwörer um Stauffenberg und den „Kreisauer Kreis“ betrachtet, hat sich nach 1945 mehrfach verändert. Jetzt – kurz vor dem 75. Jahrestag des missglückten Attentats auf Hitler – ist die Debatte um die Deutungshoheit über die Aktivitäten des bürgerlichen Widerstands gegen die Nationalsozialisten erneut entbrannt.

„Bis in die 1960er Jahre hielten weite Teile der Bevölkerung die Verschwörer des 20. Juli noch für Verräter“, so Hürter. Dann folgte eine Phase, in der dieser Teil des deutschen Widerstands in einer Weise glorifiziert wurde, die nach Ansicht des Historikers zu viele problematische Aspekte ausblendete. „Man kann die Frage nach dem Motiv der Verschwörer des 20. Juli nicht für alle mit absoluter Sicherheit beantworten. Insgesamt spielte die Sorge um die Niederlage Deutschlands eine größere Rolle als die Empörung über den Holocaust.“

Thomas Karlauf, der jüngst die Biografie „Stauffenberg. Porträt eines Attentäters“ veröffentlicht hat, geht noch weiter. In einem Interview mit der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ sagt er: „Zu Beginn der achtziger Jahre, nach Ausstrahlung der ,Holocaust’-Serie, machte sich die Auffassung breit, die bis heute gilt: dass die Verschwörer des 20. Juli aus Empörung über die Vernichtung der Juden gehandelt hätten. Dieser Unsinn wird nicht dadurch richtiger, dass er inzwischen zum Schulwissen gehört.“ In der Biografie schreibt er: „Lange Zeit glaubte man, der gesellschaftlich erwünschten Vorbildfunktion der Verschwörer am ehesten gerecht zu werden, wenn man sie als weitgehend immune Lichtgestalten präsentierte.“

Hürter betont, bei aller Bewunderung für den Mut der Verschwörer dürfe man nicht vergessen: „Stauffenberg war kein Demokrat, er wollte keine Republik, sondern etwas Autoritäres.“ Auch die Pläne der „Kreisauer“ hätten „demokratische Defizite gehabt“. Sie wollten keinen großen Einfluss der Parteien, sondern eine autoritäre Struktur mit einem starken Staatsoberhaupt und basisdemokratischen Elementen. Ihnen allen müsse man aber zugutehalten, dass sie für eine Rückkehr zur Rechtsstaatlichkeit eintraten.

Stauffenbergs Enkelin, Sophie Freifrau von Bechtolsheim, sagt, „dass Stauffenbergs Entscheidungen moralischen, sittlichen und vor allem christlichen Grundsätzen entsprangen“. Ihm dies abzusprechen, weil seine Vorstellungen nicht mit heutigen demokratischen Grundsätzen übereinstimmten, sei falsch.

Van Husen verbittert

Van Husen war preußischer Staatsbeamter und Richter. Als Mitglied des „Kreisauer Kreises“ wird er nach dem missglückten Hitler-Attentat verhaftet. Der Volksgerichtshof verurteilt van Husen in seiner letzten Sitzung zu einer Zuchthausstrafe.

Als die Rote Armee Berlin erreicht, kommt er frei. 1952 wird er Präsident des Verfassungsgerichtshofs Nordrhein-Westfalen. Nicht ohne Verbitterung bemerkt er, bei seinem Ausscheiden aus dem Staatsdienst 1959 habe er beim dortigen Oberverwaltungsgericht nur wenige Richter entdecken können, die früher nicht NSDAP-Mitglieder gewesen seien.

