Unternehmen halten am China-Geschäft fest

Mannheim/Ludwigshafen.Es ist die größte Investition in der Geschichte der BASF: der neue Produktionsstandort, den der Chemiekonzern aus Ludwigshafen gerade in der südchinesischen Provinz Guangdong errichtet. „Wir freuen uns, dass unser Groß-Projekt in China vorangeht“, sagte Konzernchef Martin Brudermüller erst vor wenigen Tagen zum offiziellen Start.

Für die Ludwigshafener ist China ein wichtiger Markt. Im

...