Verbotene Liebe – Tabubruch in der Pfalz

Keine Zusammenarbeit mit der AfD: Das ist die offizielle Parteilinie der CDU. Doch in einer pfälzischen Gemeinde wird sie gebrochen. Von einem Ehepaar, dessen Geschichte viel über die Union verrät, ihre Zerrissenheit und den Zustand der Parteien im Land.

Die Geschichte könnte einfach eine Posse aus der Provinz sein, eine Nebensächlichkeit, die lediglich an Stammtischen und in sozialen Netzwerken Schmunzeln auslöst. Wenn sie nicht bundesweit Schlagzeilen gemacht und für Aufregung in Parteizentralen gesorgt hätte. Und wenn sie nicht ein so heikles Thema berühren würde, das spätestens nach dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke ohnehin viele politisch interessierte Menschen umtreibt: das Verhältnis zwischen CDU und AfD.

Zwei Frauen symbolisieren diese schwierige Beziehung ganz gut. Sie sind in derselben Partei und stehen einander trotzdem irgendwie im Weg. Die eine, das ist Annegret Kramp-Karrenbauer (56), neuerdings Verteidigungsministerin, CDU-Parteivorsitzende, potenzielle Kanzlerkandidatin. Die andere ist Monika Schirdewahn (62), neuerdings CDU-Ortsgemeinderätin in Frankenstein, einem 950-Einwohner-Dorf zwischen Bad Dürkheim und Kaiserslautern. Vermutlich hätte nie jemand außerhalb der Pfalz ihren Namen gehört, wenn sie nicht gegen einen CDU-Präsidiumsbeschluss verstoßen hätte und eine offizielle Kooperation mit der AfD eingegangen wäre – und zwar mit ihrem Ehemann: Horst Schirdewahn (67), neuerdings ebenfalls Ortsgemeinderat in Frankenstein, für die AfD.

Das klingt für viele wie ein Skandal. Darum will der CDU-Kreisverband Kaiserslautern-Land Monika Schirdewahn aus der Partei ausschließen. Doch wie so oft im Leben gibt es auch hier zwei Seiten.

Die eine ist eng mit Kramp-Karrenbauer verknüpft, jener Frau, die die Nachfolge von Angela Merkel als Parteivorsitzende angetreten hat und es als Kanzlerin ebenfalls will; deren Position durch die jüngsten Wahlniederlagen geschwächt ist, und die weitere Stimmenverluste bei den anstehenden Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen befürchten muss; die die konservativen Sehnsüchte zu bedienen versucht und gleichzeitig ein striktes Kooperationsverbot mit der AfD will.

Die andere Seite sieht man erst, wenn man in Frankenstein an der Kläranlage von der Hauptstraße abbiegt. Auf einen verfallenen Schotterweg, der einen instinktiv darüber nachdenken lässt, ob das Auto einen Allradantrieb hat. Die Zivilisation scheint hier zu enden, und in einem gewissen Punkt tut sie das auch. Genau das treibt das Ehepaar Schirdewahn seit 22 Jahren um.

Denn im Schliertal, das so malerisch wie grün ist und laut Ortsbürgermeister offiziell ein Wochenendwohngebiet, leben zwar Schätzungen zufolge ungefähr 100 Menschen, manche nur am Wochenende, andere ständig. Es gibt aber keinen Wasseranschluss.

Und so fährt Horst Schirdewahn einmal die Woche in die Nachbargemeinde, füllt ein 1000-Liter-Fass mit Wasser und lässt es in den Tank unter seinem Haus laufen. Das kostet Zeit und Kraft. Und Geld. Seinen Angaben nach mehr als fünf Mal mehr als bei einem Leitungsanschluss. „Für uns ist das sehr ärgerlich und ein riesiger Aufwand“, sagt er. „Aber hier wohnen auch 80-Jährige und pflegebedürftige Menschen, die schaffen das gar nicht mehr.“ Darum kämpft das Ehepaar mit anderen seit Jahren um einen Netzanschluss, mal sachlich, mal juristisch, inzwischen politisch. Wer die landkartenähnlichen Bebauungspläne auf ihrem Wohnzimmertisch liegen sieht, die fein säuberlich abgehefteten Unterlagen durchblättert und den offenbar mehrfach vorgetragenen Erklärungen zuhört, merkt, dass das zu ihrem Lebensthema geworden ist.

Annegret Kramp-Karrenbauers Leben dreht sich zurzeit um etwas anderes: die CDU wieder zu alter Stärke zu führen. Der Umgang mit der AfD spielt für viele in der Union dabei eine Schlüsselrolle. Denn aufgrund ihrer Entstehungsgeschichte ist sie für manche so etwas wie die Linke für die SPD: Fleisch vom Fleische der eigenen Partei.

Dabei ist die AfD gar nicht allein für den Stimmenverlust der CDU verantwortlich, sagt Matthias Jung, Vorstand der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen: „Wenn man sich die Wahlergebnisse der Vergangenheit anschaut, sieht man, dass die Zuwächse der AfD zulasten aller anderen Parteien gehen.“ Also nicht nur auf Kosten der Union. „Bei der vergangenen Landtagswahl in Baden-Württemberg hat die CDU mindestens so viele Stimmen an die Grünen verloren wie an die AfD“, erklärt Jung und warnt: „Die CDU als große Volkspartei darf ihre politische Ausrichtung nicht ausschließlich daran orientieren, wie sie von der AfD zwei, drei Prozentpunkte zurückgewinnen kann. Weil sie sonst Gefahr läuft, in der viel größeren Mitte deutlich mehr Prozentpunkte wieder zu verlieren.“ Auf diese Mitte zielt das Kooperationsverbot ab. Gegen das Monika Schirdewahn verstößt.

Vor 14 Jahren war sie noch in der SPD, erzählt sie an ihrem Terrassentisch. Doch nachdem die Genossen eine Entscheidung fällten, die sie nicht mittragen konnte, trat die resolute Frau mit dem Nasenpiercing und den grell-orangenen Fingernägeln aus. „Seither ist die CDU meine politische Heimat“, sagt die frühere Sekretärin und Taxi-Unternehmerin. Vor drei Jahren gründete sie im von den Freien Wählern dominierten Frankenstein einen Ortsverband. Im Mai zog sie als einzige CDU-Kandidatin in den Ortsgemeinderat ein.

Auch ihr Mann wurde zunehmend politisch. „Ich habe vor den Landtagswahlen und nochmals vor den Bundestagswahlen alle Parteien angeschrieben“, erzählt Horst Schirdewahn. „Die Einzigen, die geantwortet haben, war die AfD.“ Nach der Wahl sei sogar der Landtagsabgeordnete zu Besuch gekommen. Also trat Schirdewahn ein und an. Nun ist er der einzige AfD-Vertreter im Ortsgemeinderat.

Der Mann, der da mit Strohhut und in Pfälzer Singsang bereitwillig berichtet, passt so gar nicht zu den Bildern, die man nach den ganzen Auftritten der Höckes und Gaulands von AfD-Politikern im Kopf hat. Und er will ihnen auch nicht entsprechen: „Ich habe nichts gegen Flüchtlinge“, sagt der frühere Architekt. „Ich bin der Meinung, dass wir ihnen helfen sollten.“ Und an dieser Stelle wird seine Stimme zum einzigen Mal laut, der Zeigefinger klopft auf die Tischplatte: „Ich habe nichts mit einem Herrn Höcke, oder wie sie alle heißen, zu tun. Bei uns im Kreisverband Kaiserslautern gibt es keine Rechtsradikalen. Sollten solche Leute bei uns auftauchen, steh’ ich sofort auf und geh’ nach Hause.“

Nun aber will er sich engagieren. Für die Erschließung des Schliertals. Aber auch für einen Jugendtreff, einen Wasserspielplatz und einen Bikepark. Doch dazu reiche es nicht, wenn er neben seiner Frau und zehn Freien Wählern im Gemeinderat sitze. „In den Ausschüssen werden die Themen vorbereitet und diskutiert. Sie können keine Ortspolitik mitgestalten, wenn Sie nicht in den Ausschüssen sitzen“, sagt er. „Da sind Sie fünf Jahre lang nur Stuhlwärmer“, ergänzt seine Frau. Ein einzelner Abgeordneter hat laut Gemeindeordnung aber keinen Zugang. Nur Fraktionen, die aus mindestens zwei Vertretern bestehen müssen, können Mitglieder entsenden. So kam Monika Schirdewahn die Idee mit der gemeinsamen Fraktion.

Sie hat damit ein Tabu gebrochen, das in der Union einige beschäftigt. Gerade im Osten der Republik, wo die AfD eine beachtliche Rolle spielt – die nach den Landtagswahlen wohl noch größer werden wird. Das Kooperationsverbot sei mancherorts auf kommunaler Ebene nur schwer einzuhalten, schreibt die „Süddeutsche Zeitung“. Darum rumore es in der Partei. Jede Kontaktaufnahme werde kritisch beäugt. So auch die in Frankenstein.

Als die dortige Allianz vor Kurzem bekannt wurde, „ging das Theater los“, sagt Monika Schirdewahn und wirkt immer noch fassungslos. „Es war Wahnsinn.“ Im Internet sei sie beschimpft worden. „Ich werde regelrecht als Verbrecherin hingestellt.“ Am meisten habe sie aber enttäuscht, dass ihre Parteifreunde so wenig Verständnis für sie aufgebracht hätten. Ausschließen lassen will sie sich jedoch auf keinen Fall: „Ich werde das bis in die letzte Instanz durchboxen.“

Vom Kooperationsverbot hält sie ohnehin nicht viel. „Ich bin der Meinung, in einer Demokratie sollte man mit allen reden können und dürfen.“ Annegret Kramp-Karrenbauer sieht das offenbar anders.

