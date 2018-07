Vereine und gut ausgebildete Trainer sollen Qualität sichern

Anzeige

Wie bei klassischen Sportarten gibt es mittlerweile auch für die Anhänger von Sportsimulationen wie „FIFA“ oder Strategiespielen wie „League of Legends“ einen bundesweiten Dachverband. Der arbeitet an der Anerkennung von eSports als offizieller Sportart und will die Gamer – wie sich die Spieler nennen – in die Vereine holen.

15 000 Zuschauer, insgesamt 300 000 US-Dollar Preisgeld: Turniere wie die ESL One in Köln sind Großereignisse. Auf solchen Veranstaltungen treten professionelle Computerspieler gegeneinander an, die zum Teil gut davon leben können.

Das Marktvolumen für Computer- und Videospiele sowie entsprechende Hardware beträgt allein in Deutschland mittlerweile 3,3 Milliarden Euro. Der Präsident des eSports-Bunds Deutschland (ESBD), Hans Jagnow, möchte daher ähnliche Strukturen wie im Amateur- und Breitensportbereich – also zum Beispiel im Tennis oder Fußball – schaffen. Der Ende des vergangenen Jahres gegründete ESBD vertritt derzeit 26 Mitgliedsorganisationen, zu denen Teams, Vereine sowie Veranstalter von eSports-Turnieren zählen.