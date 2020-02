Vergleichsstudie

Die Zahl der Krebsfälle weltweit dürfte sich nach einer neuen Prognose der Weltgesundheitsorganisation WHO bis 2040 fast verdoppeln. Das geht aus dem alle fünf Jahre neu erstellten Weltkrebsreport der Internationalen Agentur für Krebsforschung (IARC) hervor. 2018 erkrankten demnach weltweit 18,1 Millionen Menschen neu an Krebs, 9,6 Millionen Menschen starben daran. Im Jahr 2040 dürften etwa 29 bis 37 Millionen Menschen neu an Krebs erkranken, berichtet die IARC zum Weltkrebstag an diesem Dienstag. Ein Grund dafür sei die steigende Lebenserwartung.

Ziel des Weltkrebstages am 4. Februar ist es, Vorbeugung, Erforschung und Behandlung der Krankheit ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken. dpa/mad