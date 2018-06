„Vermutlich gibt es eine hohe Dunkelziffer“

Anzeige

Mannheim.In den Profiligen ist festgelegt, welche Punkte ein Sportler abhaken muss, um nach einer Gehirnerschütterung wieder spielen zu dürfen. Neurologe Oliver Lanczik erklärt, wie dieses Protokoll bei den Mannheimer Adlern aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) abläuft.

Herr Lanczik, wie geht die DEL mit Kopfverletzungen um?

Der Neurologe der Adler Oliver Lanczik wurde am 2. November 1970 in Frankfurt geboren. Er studierte unter anderem an der Uniklinik in Mannheim, wo er seine Facharztausbildung (Neurologie) absolvierte. Der Neurologe gehört seit 2013 zum medizinischen Betreuerstab der Mannheimer Adler aus der Deutschen Eishockey Liga. (Bild: Schwerdt)

Oliver Lanczik: Das Thema Gehirnerschütterungen hat in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen. Bei Kontaktsportarten wie Eishockey sind etwa 5 bis 15 Prozent aller Verletzungen Kopfverletzungen. Vermutlich gibt es jedoch eine hohe Dunkelziffer. Am größten ist das Risiko beim American Football, aber auch im Fußball gibt es Gehirnerschütterungen. In den USA ist es üblich, dass die Proficlubs Neurologen an Bord haben. In der DEL ist das jedem Verein selbst überlassen.