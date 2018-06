Versicherer heizen Debatte um längeres Arbeiten an

Anzeige

Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbands VdK Deutschland, wertete die Umfrageergebnisse als alarmierendes Zeichen. Die gesetzliche Rente müsse gestärkt werden. Der Bund der Steuerzahler (BdST) verlangte, „einen tragfähigen Interessenausgleich zwischen Rentnern und Beitragszahlern zu finden“.

Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will die Vorschläge der Rentenkommission der Regierung noch in dieser Legislaturperiode gesetzlich umsetzen.

In den kommenden Jahren geht die Generation der Babyboomer schrittweise in Rente, zugleich werden die Menschen auch immer älter. Es dürfte also deutlich weniger Beitragszahler, aber mehr Rentner und dazu längere Rentenbezugszeiten geben. dpa

Info: Infos im Internet: https://rentenminister.gdv.de

