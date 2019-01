Versuche, Debatten, Abstimmungen – weltweite Programme

Das Thema Grundeinkommen hat viele Formen und wird in vielen Ländern diskutiert. Mancherorts gab und gibt es Tests. Einige Modelle richten sich an die gesamte Bevölkerung und sind in diesem Sinne „bedingungslos“. Andere zielen auf bestimmte Gruppen. Eine Auswahl von Initiativen:

Schweiz: Im Jahr 2016 konnten die Schweizer bei der weltweit ersten Volksabstimmung zu diesem Thema über ein bedingungsloses Grundeinkommen entscheiden. 2500 Franken – heute etwa 2260 Euro – standen zur Debatte. Mit nur etwa 23 Prozent Zustimmung scheiterten die Befürworter aber. Filmemacherin Rebecca Panian wollte die Gemeinde Rheinau aber für ein Experiment gewinnen: Wenn sich dort etwa die Hälfte der 1300 Einwohner beteiligten, sollten die Freiwilligen ab diesem Jahr in der Regel die 2500 Franken ein Jahr lang ohne Gegenleistung erhalten. Finanziert werden sollte das Projekt durch Spenden. Doch mangels Spendenaufkommen scheiterte dies vorerst –bis Dezember 2018 kam nur ein Bruchteil der benötigten Summe zusammen.

Niederlande: Bei einer Studie testen niederländische Wissenschaftler seit 2018 eine Art Grundeinkommen. 700 Sozialhilfeempfänger werden dafür in vier Gruppen geteilt. Alle beziehen weiter Sozialhilfe, müssen aber unterschiedlichen Anforderungen gerecht werden. Eine der vier Gruppen erhält ihr Geld dabei bedingungslos: Die Mitglieder dürfen frei über die Summe verfügen, sich entschließen zu arbeiten, sich ehrenamtlich engagieren oder einfach mehr Freizeit haben. Initiiert hat das die Stadt Utrecht zusammen mit der Universität.

Kenia: Etwa 21 000 Menschen nehmen in Kenia an einem der wohl größten Feldversuche zum Grundeinkommen teil. Mehr als 5000 Kenianer in 42 Dörfern erhalten jeden Monat 2250 kenianische Schillinge, knapp 20 Euro, für insgesamt zwölf Jahre. Um einen Vergleich zu schaffen, bekommen die Bewohner anderer Dörfer ein Grundeinkommen für zwei Jahre oder eine einmalige Zahlung. Dabei geht es vor allem um Armutsbekämpfung. Die Wohltätigkeitsorganisation Give Directly, die hinter dem Experiment steht, denkt, durch einen sicheren Geldzufluss würden Menschen mehr Risiken eingehen und sich eine nachhaltige eigene Einkommensquelle schaffen. Tatsächlich haben einige Bewohner des ersten Dorfes, das seit 2016 dabei ist, neben dem alten Beruf etwa eine Hühnerzucht aufgebaut. Andere stecken das Geld in die Schulbildung der Kinder oder sparen für ein Haus. Erste Erkenntnisse zeigen positive Effekte auf Beschäftigung, Kriminalitätsraten und Gesundheit. Zudem bleiben, so berichten Teilnehmer, mehr Menschen in den Dörfern, statt auf der Suche nach Arbeit in die Städte zu ziehen.

Vereinigte Staaten: In den USA gab es seit Ende der 1960er Jahre mehrere lokale Experimente mit Grundsicherungen. Aktuell in Planung sind in Kalifornien zwei Versuche. In der Stadt Stockton bekommen seit August 2018 etwa 100 Menschen 500 Dollar (428 Euro) pro Monat. Die Kosten – 1,8 Millionen Dollar – trägt das Economic Security Project. In der Nachbarschaft San Franciscos wiederum, in Oakland, sammelt die Nonprofit-Organisation Y Combinator Research Geld für eine Grundeinkommensstudie. Zwei Gruppen von zufällig ausgewählten Menschen eines bestimmten Alters sollen bis zu fünf Jahre teilnehmen. Einige davon sollen 1000 Dollar monatlich erhalten. Für eine Kontrollgruppe ist nur ein Mini-Zuschuss von 50 Dollar geplant. Aber erst, wenn die benötigte Fördersumme zusammengekommen ist, startet das Experiment.

Brasilien: Bedingungslos ist eine brasilianische Form des Grundeinkommens nicht, das Programm ist zum Kampf gegen extreme Armut gedacht, als Sozialprogramm. Wer das Familien-Stipendium „Bolsa Familia“ erhalten will, verpflichtet sich, seine Kinder zur Schule zu schicken und impfen zu lassen. Die Zahlung soll die Mindestausgaben für Nahrung, Bildung und Gesundheit abdecken. Sie geht an Familien mit einem niedrigen monatlichen Einkommen, die Höhe richtet sich in der Regel nach der Zahl der Kinder. dpa

