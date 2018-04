„Vertrauen steigt wieder “

Anzeige

Sind Menschen für diese Art der Darstellung empfänglich?

Kohring: Menschen machen einen Unterschied zwischen journalistischen Inhalten und Marketing. Sie werden skeptisch, wenn sie das Gefühl haben, dass Selbstdarstellung hinter einer Sache steckt. Wichtig ist, dass Medien diese Botschaften nicht unkritisch übernehmen. Das funktioniert nur, wenn Redaktionen finanziell dafür ausgestattet sind.

Müssen klassische Medien einen Bedeutungsverlust befürchten?

Kohring: Wir leben in einer zunehmend unübersichtlichen Gesellschaft. Im Idealfall schaut der Journalist als unabhängiger Beobachter auf das Geschehen und ordnet es ein. Wenn verschiedene Akteure mit ihren Botschaften in die Öffentlichkeit drängen, wird der Orientierungsbedarf größer. Das kann für die klassischen Medien auch eine Chance bedeuten.

Inwiefern?

Kohring: Sie erfüllen das Grundbedürfnis nach Orientierung. Dafür müssen sie aber stärker deutlich machen, dass sie nicht hauptsächlich politische oder wirtschaftliche Interessen verfolgen. Wir sehen in Studien, dass das Vertrauen in die klassischen Medien im Zuge der Debatte um „Fake News“ wieder leicht steigt – weil die Menschen feststellen, dass sie nicht alles glauben können, was im Internet steht.

Die AfD will einen eigenen „Newsroom“ aufbauen, um Wähler zu informieren. Sehen Sie darin eine Gefahr?

Kohring: Wie vieles, was die AfD ankündigt, wird auch das ein bisschen hochgespielt. Mit der Empörung, die die AfD hervorruft, arbeitet sie ja. Generell ist es völlig normal, dass Parteien eigene Pressestellen haben. Die AfD geht allerdings mit einem anderen Selbstverständnis an das Thema heran, wenn sie ankündigt, alternativen Journalismus anbieten zu wollen. Selbst falls sie ein eigenes Angebot hinbekommen sollte – es bleibt Selbstdarstellung in eigenem Interesse. fab

© Mannheimer Morgen, Samstag, 28.04.2018