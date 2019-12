Vertraute von Angela Merkel

Im Dezember 2017 ist Gerda Hasselfeldt zur Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes gewählt worden. Die CSU-Politikerin folgte auf den früheren Bundesinnenminister Rudolf Seiters (CDU), der das Amt nach 14 Jahren auf eigenen Wunsch abgegeben hatte.

Die studierte Volkswirtin Hasselfeldt gilt als kluger Kopf mit einem ausgezeichneten Netzwerk in der Bundes- und der bayerischen Landespolitik. Bis zur Bundestagswahl 2017 stand die 1950 in Straubing geborene Hasselfeldt in der ersten Reihe des Berliner Politikbetriebes. Sie war die erste Frau auf dem mächtigen Posten des Vorsitzes der CSU-Landesgruppe im Bundestag – und damit die Statthalterin der CSU in Berlin.

Schon mehrere Monate vor der Wahl kündigte sie an, nicht mehr für den Bundestag zu kandidieren. „Dann müssen Jüngere das Ruder übernehmen“, erklärte die Vertraute von Kanzlerin Angela Merkel. Auch hatte sie schon dem Kabinett Kohl angehört – als Bau- und als Gesundheitsministerin.

Offenes Visier

„Zeit online“ sagte Hasselfeldt vor einiger Zeit, sie habe in ihrer Arbeit nie der „bessere Mann“ sein wollen. Sie habe immer versucht, ihren eigenen Stil zu verfolgen. „Ich habe immer mit offenem Visier gekämpft und nie hinten herum schlecht über Kollegen geredet.“ Sie glaube, dass die Karriere für viele Frauen „nicht das Allerwichtigste“sei und dass viele eher darauf warten, „dass das Amt zu ihnen kommt und nicht umgekehrt“. Ihre Partei suche inzwischen bewusst nach Politikerinnen, „weil wir wissen, dass die Frauen einen anderen Diskussionsstil und andere Erfahrungen einbringen“, sagte die zweifache Mutter. „Ich wollte nie der bessere Mann sein – und zwar in keiner meiner Aufgaben.“ dpa/mpt

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.12.2019