„Vertuschung wäre ein Affront gegen Gewissen der Menschheit“

„Grausamer Mord“, „Gräueltat“: Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat die saudi-arabische Führung im Fall des ermordeten Journalisten Jamal Khashoggi mit scharfen Worten angegriffen. Mit Beweisen hielt sich die Türkei hingegen zurück.

Lange hat Recep Tayyip Erdogan zum Tod des saudischen Regimekritikers Jamal Kha-shoggi geschwiegen – ungewöhnlich lange für einen Präsidenten, der sonst kein Blatt vor den Mund nimmt, sich zu allen möglichen Themen zu Wort meldet und dabei auf diplomatische Verwicklungen keine Rücksicht nimmt. Gestern hat Erdogan die verbale Keule gegenüber Saudi-Arabien ausgepackt – ohne aber ins Detail zu gehen: Die Verantwortlichen müssten zur Rechenschaft gezogen werden, „bis hinauf zur höchsten Spitze“, verlangte Erdogan – offenbar eine Anspielung auf den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman.

Der Mord an dem saudischen Regimekritiker Jamal Khashoggi, der vor drei Wochen im Konsulat Saudi-Arabiens in Istanbul verschwand, wurde offenbar Tage im voraus sorgfältig geplant. „Dafür haben wir starke Beweise in Händen“, sagte Präsident Erdogan vor der Parlamentsfraktion seiner Regierungspartei AKP in Ankara. Erdogan widersprach damit der offiziellen Version der saudischen Regierung. Die hatte nach langem Leugnen Ende vergangener Woche eingeräumt, Khashoggi sei im Konsulat bei einer Schlägerei getötet worden. Demgegenüber sprach Erdogan von einem „grausamen Mord“.

Einige Sicherheitsbeamte und Geheimdienstleute für den Tod des Journalisten verantwortlich zu machen, „reicht weder uns noch der internationalen Gemeinschaft“, sagte Erdogan. Er zweifle aber nicht am Willen des saudischen Königs Salman, die Vorgänge im Konsulat und die Hintergründe aufzuklären. Auf die mögliche Rolle des Kronprinzen Mohammed bin Salman ging Erdogan nicht ein. Auch zu den Ereignissen im Konsulat, die zum Tod Kha-shoggis führten, äußerte sich Erdogan nicht näher. Regierungsnahe türkische Medien hatten in den vergangenen Wochen berichtet, der Regimekritiker und „Washington Post“-Kolumnist sei gefoltert und anschließend enthauptet worden.

Geheimdienst hörte Konsulat ab

Die Täter hätten dann seine Leiche zerstückelt und in Koffern aus dem Konsulat geschafft. Von dem Mord soll es laut türkischen Medien Ton- und Videoaufnahmen geben. Offenbar hatte der türkische Geheimdienst das Konsulat verwanzt. Dazu sagte Erdogan ebenfalls nichts. Mit der Taktik, Informationen nur häppchenweise preiszugeben, hat Erdogan es geschafft, den Druck auf Riad zu erhöhen und das Königreich international zu diskreditieren. Die beiden Länder sind Rivalen in der Region. Die Türkei unterstützt etwa das mit Riad verfeindete Emirat Katar. Außerdem steht die türkische Führung den Muslimbrüdern nahe – die Saudi-Arabien bekämpft. Viele Muslimbrüder leben als Exilanten in der Türkei. Erdogan könnte die Informationen über Khashoggis Tod auch nutzen wollen, um der saudischen Führung etwa wirtschaftliche Hilfe abzuverlangen.

Eine Ablenkung von der wirtschaftlichen Krise im Land ist der Fall Khashoggi allemal. Neue Ermittlungsergebnisse kann Erdogan nun in weiteren groß angekündigten Reden mitteilen. Der Washington-Korrespondent der regierungsnahen Zeitung „Sabah“, Ragip Soylu, deutete zudem an, dass es weitere Indiskretionen in Medien geben könnte. Auf Twitter schrieb er nach Erdogans Rede: „Er spielt seine Karten geschickt aus. Seid nicht überrascht, wenn die Leaks weitergehen.“

Erdogan zeichnete gestern aber im Detail nach, was Ermittler über die Vorgeschichte wissen. Danach hat Khashoggi bereits am 28. September ein erstes Mal am Konsulat wegen einer Bescheinigung für seine geplante Hochzeit vorgesprochen. Mit diesem Besuch startete die Planung für den Mord, sagte Erdogan. Am Tag vor Khashoggis Verschwinden seien drei Teams, insgesamt 15 Personen, aus Riad nach Istanbul geflogen. Sie hätten vor dem Mord Örtlichkeiten im Belgrader Forst bei Istanbul und in der Ortschaft Yalova am Marmarameer ausgekundschaftet. Nach türkischen Medienberichten vermuten die Fahnder, dass Khashoggis Leiche an einem dieser beiden Orte „entsorgt“ wurde. Nach den Ortsbesichtigungen hätten sich die Teams am späten Vormittag im Konsulat getroffen und dort die saudischen Sicherheitskameras deaktiviert, bevor Khashoggi wenig später das Gebäude betrat. Die Türkei werde ihre Ermittlungen fortsetzen, „bis alle Fragen beantwortet sind“, sagte Erdogan. „Es wäre ein Affront gegen das Gewissen der Menschheit, eine solche Gräueltat zu vertuschen“, so der Präsident. „Wer hat diese 15 Männer beauftragt? Wo ist die Leiche des Ermordeten? Wir brauchen Antworten“, sagte Erdogan.

Saudi-Arabien hat die Mitglieder des mutmaßlichen Killerkommandos und drei Konsulatsangehörige inzwischen offiziell festnehmen lassen. Erdogan forderte die Regierung in Riad auf, sie an die Türkei auszuliefern, damit sie in Istanbul vor Gericht gestellt werden könnten, „denn hier ist das Verbrechen begangen worden“.

Riad macht Versprechungen

Die saudische Führung versucht den Druck derweil durch Versprechen zu mindern. Außenminister Adel al-Dschubair erklärte bei einem Besuch in Jakarta, das Königshaus habe sich zu einer umfassenden Ermittlung verpflichtet. Die Verantwortlichen würden zur Rechenschaft gezogen, das alles mit dem Ziel, „dass so etwas nie wieder passiert“.

Schon am Wochenende hatte Al-Dschubair versucht, den Verdacht vom Königshaus zu nehmen. Medienberichte offenbarten Spuren, die ins Umfeld von Kronprinz Mohammed bin Salman führen. Das Königshaus setzte mit Saud al-Kahtani einen Vertrauten des 33 Jahren alten Thronfolgers ab. Al-Dschubair aber versicherte dem US-Sender Fox News, keiner der Verdächtigen haben Verbindungen zum Kronprinzen.

Gestern empfing die saudische Führung dann Familienangehörige Khashoggis. König Salman und Kronprinz Mohammed bin Salman hätten Khashoggis Bruder Sahl und Khashoggis Sohn Salah bei dem Treffen im Palast kondoliert, meldete die staatliche saudische Nachrichtenagentur. Einen Einblick in die Gemütslage der Führung gab Ölminister Chalid al-Falih bei der internationalen Investorenkonferenz in Riad. Das Königreich befinde sich in einer Krise, räumte er ein: „Das sind schwierige Tage für uns.“ Bei der Tat handele es sich um einen „bedauerlichen und abscheulichen Vorfall“, den niemand in Saudi-Arabien erklären könne. (mit dpa)

