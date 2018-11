Viel Widerspruch, wenig Unterstützung

Wirtschaftsminister Peter Altmaier bei einem Termin in Bayern. © dpa

Mehrere christdemokratische Politiker haben die Idee von Gesundheitsminister Jens Spahn zurückgewiesen. Er hatte vorgeschlagen, über den UN-Migrationspakt erst noch auf dem CDU-Parteitag im Dezember zu diskutieren. Notfalls solle das internationale Dokument später unterschrieben werden.

Fraktionsvize Stephan Harbarth (CDU) sagte der „Rhein-Neckar-Zeitung“: „Es gibt keine Veranlassung, etwas an dem vorgesehenen Zeitplan für den UN-Migrationspakt zu ändern.“ Auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sagte im ZDF-„Morgenmagazin“, er sei von Spahns Vorstoß überrascht. In der vorletzten Woche hätten die Unions-Bundestagsabgeordneten drei Stunden lang über das Thema diskutiert – „es gab eine ganz breite Mehrheit, dass wir uns hier von populistischen Kräften nicht ins Boxhorn jagen lassen“. Er habe zudem nicht den Eindruck gehabt, dass sich Spahn bei jener Gelegenheit „in der Weise“ geäußert habe wie jetzt.

Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) sagte der „Rheinischen Post“, derzeit werde „zum Teil sehr bewusst Panik erzeugt“. Das trage nicht „zur sachlichen Diskussion bei und ärgert mich“. Der Pakt sei kein rechtlich bindendes Dokument.

„Da wird nix gespalten“

Auch der außenpolitische Fraktionssprecher Jürgen Hardt (CDU) wies Bedenken zurück. Diffuse Ängste werden geschürt und Menschen werden verunsichert“, sagte er der „Welt“. Niemand aus den demokratischen Parteien solle sich für so etwas hergeben. „Denn selbst wenn sich am Ende nichts von den Sorgen bewahrheitet, bleibt bei den Bürgern ein flaues Gefühl.“

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) rechnet nicht damit, dass die Debatte die Union spalten könnte. „Da wird nix gespalten werden“, sagte er gestern vor einer Sitzung der Bundestagsabgeordneten von CDU und CSU in Berlin. In der Fraktion wird derzeit ein Entschließungsantrag zu dem Pakt vorbereitet, der kommende Woche beraten werden soll. Darin will sich die Fraktion klar hinter das Abkommen stellen. Eine Abstimmung im Bundestag ist nicht vorgesehen.

Auch die Bundesregierung hat sich nach dem Vorstoß von Spahn nochmals zu dem Abkommen bekannt. „Die Bundesregierung steht hinter diesem Pakt“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert gestern in Berlin. Der Pakt helfe, wichtige Ziele der Bundesregierung in der internationalen Migrationspolitik zu erreichen und umzusetzen.

Allerdings sehen das nicht alle in der Union so. Der CDU-Landesverband Sachsen-Anhalt hatte auf einem Parteitag am Wochenende die Bundesregierung aufgefordert, den Pakt abzulehnen. Auch der Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Entwicklungshilfe, Peter Ramsauer (CSU), will den UN-Pakt „nicht mittragen". „Durch das gesamte Dokument zieht sich eine Haltung, Migration als etwas Normales und gar Wünschenswertes anzusehen", sagte er der „Welt". „Das öffnet dem Flüchtlingsstrom nach Europa und nach Deutschland Tür und Tor." Mit Carsten Linnemann (CDU) stellte sich ein stellvertretender Fraktionschef hinter Spahn. Der CDU-Parteitag findet am 7./8. Dezember statt – kurz vor dem Unterzeichnungsgipfel am 10./11. Dezember.

