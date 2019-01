„Viele Staaten fühlen sich von China bedroht“

Ohne offizielle diplomatische Beziehungen sei er ein „U-Boot“ sagt Shieh Jhy-Wey (Bild) scherzhaft – ein „Untergrund-Botschafter“. Auf seiner Mission in Deutschland muss der diplomatische Quereinsteiger politischen Untiefen ausweichen und den Spielraum seines Landes immer wieder ausloten. Damit hat der frühere Deutschprofessor und TV-Talkmaster Erfahrung: Von 2005 bis 2007 stand Shieh schon einmal für Taiwan in Berlin am Ruder. Seit seiner Rückkehr im Jahr 2016 nach Deutschland, sagt er, bekomme er von Politikern, Nichtregierungsorganisationen und Akademikern oft Lob für Taiwans demokratische Entwicklung zu hören.

„Die Rede des chinesischen Staats- und Parteichefs Xi Jinping hat viele beunruhigt. Im Parlament gibt es nun Bemühungen, die Bundesregierung zu einer Stellungnahme zu bringen.“ Das Fehlen diplomatischer Beziehungen erschwert Shiehs Arbeit. Bundesaußenminister Heiko Maas habe er noch nie getroffen. „Aber ich habe mich damit abgefunden. Die Kommunikation mit dem Auswärtigen Amt läuft gut. Ich werde dort empfangen, aber eben nur bis zu einer gewissen Etage. Aber die Gesundheitsminister Hermann Gröhe und Jens Spahn haben sich bei der Weltgesundheitsorganisation ziemlich deutlich für eine Mitwirkung Taiwans eingesetzt. Das hat nicht jedes Land getan.“

Durch großspuriges Auftreten habe China sich ins eigene Fleisch geschnitten, sagt Shieh. „Viele Staaten, von Südostasien bis nach Indien und Australien, fühlen sich von China bedroht – etwa durch militärische Aktionen im Südchinesischen Meer oder seine aggressive Wirtschaftspolitik. Peking führt sich auf, als müsse die ganze Welt vor ihm einen Kotau machen. Davor kann die freie Welt nicht länger die Augen verschließen.“

Mahnung an Europa

Europa solle sich mehr dafür interessieren, was am anderen Ende der Welt passiere: „Ich höre oft Beschwerden über China, etwa zum Umgang mit geistigem Eigentum. Aber niemand hat sich getraut, etwas zu tun. Erst die USA haben mit dem Handelsstreit den Stein ins Rollen gebracht, und Europa ist Nutznießer.“

Abschließend sagt Shieh: „Dass China von Zeit zu Zeit mit dem Säbel rasselt, gehört für Taiwaner zum Alltag. Aber wir werden täglich an die Wand gedrückt und in die Enge getrieben. Man lobt unsere Demokratie, aber Taiwaner dürfen bei vielen internationalen Konferenzen nicht teilnehmen und UN-Gebäude nicht mal als Touristen betreten.“ (BILD: bar)

