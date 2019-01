Vom Freihandel zum Protektionismus

Donald Trump hat eine 180-Grad-Wende in der Handelspolitik der USA vollzogen. Strafzölle und Handelskriege – vor allem mit China – wurden zum Markenzeichen. Auch den Europäern drohte er mit Autozöllen in Höhe von 25 Prozent und belegte die Stahl- und Aluminiumproduzenten mit Einfuhrsteuern. Ungeachtet dessen stieg das Handelsdefizit mit 323 Milliarden Dollar auf den höchsten Stand seit 2006. Beim Gipfel der 20 wichtigesten Industrie- und Schwellenlände (G20) in Buenos Aires Ende November/Anfang Dezember vereinbarten Trump und sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping eine Pause im Handelsstreit. Bis zum 1. März wollten die Konflikte zu lösen.

