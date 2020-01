Vom kleinen Fischerort zur mondänen Hochburg

Seit ein englischer Lordkanzler die Stadt an der Côte d‘Azur für den Tourismus geöffnet hat, gilt sie als Anziehungspunkt der internationalen High Society, und die Filmfestspiele tun ein Übriges. Doch am vielleicht reizvollsten ist Cannes in den Wintermonaten, wenn ein vergangen geglaubtes Flair zurückkehrt.

Baron Henry Peter Brougham and Vaux hatte sozusagen einen guten Riecher. Im Jahr 1834 kam der reiche und angesehene Anwalt, Schriftsteller und Politiker nach Cannes, um eigentlich nur kurz Station zu machen und nach Italien weiterzureisen, wo er seine Cholera-Erkrankung auskurieren wollte. Dann aber verliebte er sich in den kleinen Ort, den Fischer, Seeleute und ihre Familien bewohnten, oder wie man auf Französisch sagen würde: Er stolperte über den Charme des Ortes. Und blieb hängen. Das sanfte Licht gerade in den Wintermonaten, die hügeligen Wege, der prachtvolle Ausblick auf das Mittelmeer und die vor Cannes gelegenen Inseln Îles de Lérins hatten es ihm angetan.

Lord Brougham kaufte sich ein mit Pinien, Orangen- und Olivenbäumen bewachsenes Gelände und stellte ein prächtiges Anwesen im Stil der italienischen Renaissance darauf. Dort sollte er während der nächsten 34 Jahre bis zu seinem Tod glanzvolle Empfänge geben; er lud die englische Aristokratie an die Côte d’Azur ein, an die „azurblaue Küste“, begeisterte sie für diese und unterstützte die Gemeinde bei zahlreichen Bau- und Infrastrukturprojekten.

Erste Besucher waren Briten

So setzte der englische Adlige den Anfangspunkt für die Entwicklung des einstmals verschlafenen Ortes zur mondänen Hochburg. Zunächst waren es überwiegend Briten, die gerade im Winter vor feucht-kalten Temperaturen in ihrer Heimat an die Côte d‘Azur flohen. In Nizza zeugt der Name der Uferpromenade – „Promenade des Anglais“ („Engländer-Promenade“) – von dem großen Anteil, den Brougham und seine Landsleute am Ausbau des Tourismus in dieser Region hatten. Eine Statue vor einem Wasserbecken in der Stadt erinnert an den Lordkanzler, der so viel für das Image von Cannes getan hat.

Die britischen Brüder William und Ernest Renshaw, mehrmalige Wimbledon-Gewinner, sollen es dann gewesen sein, die hier um 1880 das Sandplatz-Tennis erfanden: Weil der Boden unter der Sonne brannte, bedeckten sie ihn mit rotem Staub, der von den für die Region so typischen zerriebenen Tontöpfen stammte. Bereits ab 1850 erleichterte eine neue Eisenbahnstrecke die An- und Abreise an den zwischen Nizza und Fréjus gelegenen Ort. Nach und nach entstanden Hotels, Sanatorien und Casinos für die zahlungskräftigen Gäste.

Filmfestspiele ab 1946

Um auch im Frühsommer mehr Besucher anzulocken und ein kulturelles Großereignis zu schaffen – das Cannes weltweiten Ruhm bescheren sollte –, ließ der Stadtrat ab 1946 Internationale Filmfestspiele organisieren. Seither haben sie sich zu einem der Höhepunkte in der Kinobranche entwickelt, und die Croisette, die lange und eigentlich von Beton dominierte Uferpromenade, weltweit berühmt gemacht.

Das Festival-Palais mit seinem obligatorischen roten Teppich, das extra für das Filmfestival erbaut wurde, lässt sich – ohne Teppich – in der übrigen Zeit des Jahres für andere Veranstaltungen und Kongresse nutzen. So entwickelte sich Cannes zu einer Messestadt, die unter anderem eine Spiele- und eine Serien-Messe ausrichtet, eine für die E-Tourismus-Industrie („INTO Days“) und das Elektro-Festival „Les Plages Électroniques“ im Sommer: Vom Meer aus lässt sich den Klängen der DJs lauschen.

Während der Saison, die dank der milden Temperaturen vom Frühjahr bis zum Herbst dauert, ist Cannes ein gefragtes Reiseziel mit Glamour-Effekt. Das wirke sich natürlich stark auf die Atmosphäre in der Stadt aus, sagt die Deutsche Christiane Dreher, die hier seit Jahren zuhause ist. Unter ihrem Autorennamen Christine Cazon schreibt sie Cannes-Krimis, die auch ein alltäglicheres Bild einer ungewöhnlichen Stadt abseits der Stereotype vermitteln sollen. „Es herrscht ein Kommen und Gehen, ein stetiger Wandel“, sagt sie. „Cafés oder Restaurants schließen, und neue machen auf.“ Sie selbst finde sich irgendwo zwischen den Touristen und den Alteingesessenen wieder, die eine eingeschworene Gemeinschaft bilden.

Diese sind in den Wintermonaten erkennbar in der Mehrzahl. Dann findet man mitunter noch jene Stimmung, die so in etwa wohl zu Lord Broughams Zeiten vorgeherrscht haben muss: Wenn Cannes wieder zu einem beschaulichen Städtchen am Mittelmeer mit gemächlichem Rhythmus wird, wo die älteren Herren mit ihren Baskenmützen auf dem Kopf ganze Nachmittage lang Boule spielen. Außerhalb der Saison bekommt der Besucher problemlos Platz in den Restaurants, den Cafés und den Straßen mit ihren – in der Tat oftmals exklusiven, da auf zahlungskräftige Kundschaft eingestellten – Boutiquen.

In Ruhe lassen sich die Gassen mit südfranzösischem Flair abseits der für die Gegend eben auch typischen Hotelbunker erkunden oder die bemalten Hauswände als Hommage an Kinofilmstars von Charlie Chaplin bis Marilyn Monroe betrachten. Vom Hügel „La Colline du Suquet“ aus bietet sich eine herrliche Aussicht auf die Stadt und das Meer. Und auf dem Forville-Markt, auf dem 18 lokale Fischer ihren Fang anbieten, tummeln sich in dieser Zeit überwiegend Einheimische. Da gibt es saisonales Obst und Gemüse, Käse, Wurst, Olivenpasten und eine „Socca“ auf die Hand: So heißt der regionaltypische Fladen aus Kichererbsenmehl, Olivenöl, Salz und Wasser, der im Steinofen gebacken wird.

Inseln gehören den Vögeln

In den offenen Künstler-Ateliers im „Suquet des Artistes“ im historischen Stadtkern, wo wechselnde Ausstellungen stattfinden, arbeiten die Maler und Bildhauer jetzt meist ungestört.

Auch die beiden Inseln Sainte-Marguerite und Saint-Honorat, auf die im Sommer die Touristen mit der Fähre gelangen, gehören im Winter überwiegend den Vögeln. Still und fast unberührt liegen sie da mit ihren Kiefern und Eukalyptus-Bäumen: die Kloster-Abtei auf Saint-Honorat, wo Mönche ihren eigenen Wein anbauen, und das Fort Royal auf Sainte-Marguerite. In dem einstigen Staatsgefängnis war der mysteriöse „Mann mit der eisernen Maske“ untergebracht, heute allerdings finden hier im Sommer Jugend-Freizeiten statt.

