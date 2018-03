Vom pöbelnden Eierwerfer zum Regierungschef?

Anzeige

Rom.Matteo Salvini steigt aus seiner Limousine und schüttelt als erstes den beiden am Rand stehenden Carabinieri die Hand. Der Chef der rechtspopulistischen Lega wird noch viele Hände schütteln an diesem Vormittag bei seinem Wahlkampfauftritt im nordostitalienischen Städtchen Udine. Es sind auffällig viele Hände von Polizisten darunter, die gekommen sind, um die Sicherheit des Politikers zu gewährleisten. Achtung vor der Staatsgewalt sollen diese Gesten signalisieren und Solidarität mit denen, die berufen sind, die Regeln einzuhalten.

Matteo Salvini, der Spitzenkandidat der rechtspopulistischen Lega, hat das selbst nicht immer getan. 1999 saß er 30 Tage in Haft, weil er ein rohes Ei auf den damaligen Ministerpräsidenten Massimo D’Alema geworfen hatte. Das ist lange her. Nun schickt sich der Eierwerfer von damals an, selbst italienischer Ministerpräsident zu werden. So zumindest formulieren er und seine Partei das gemeinsame Ziel für die Parlamentswahl am Sonntag, bei der die Lega in einem Rechtsbündnis mit Silvio Berlusconi antritt.

Hochburg liegt im Norden

Salvini möchte in Italien das Pendant werden zum US-Präsidenten Donald Trump. Auch zum russischen Kremlchef Wladimir Putin oder Marine Le Pen, der französischen Chefin des Front National, hat er einen guten Draht, ebenso zur AfD und allen, die der „Überfremdung“ und dem „herrschenden System“ von rechts den Kampf angesagt haben. „Italiener zuerst“, „Stopp Invasion“, „Recht auf Selbstverteidigung“, so lauten die Wahlkampfparolen, mit denen die Lega in den Umfragen bei etwa 15 Prozent liegt.