Von Wuhan nach Germersheim: Flucht vor dem Coronavirus

Mit einer ungewöhnlichen Mission werden Deutsche aus der chinesischen Provinz Hubei zurückgeholt. Dann kommen sie in die Südpfalz – tagelang in Quarantäne.

Das Zimmer in der Ausbildungskaserne der Luftwaffe in Germersheim ist nicht sonderlich groß, aber lichtdurchflutet. Ein großer Holzschrank steht neben einem kleinen Tisch mit zwei Stühlen. Das Doppelbett ist bezogen mit weißen Laken. Das zumindest zeigt ein Video, das die Luftwaffe am Freitag twitterte. Hier sollen die aus der chinesischen Millionenstadt Wuhan evakuierten Menschen untergebracht werden. Menschen, die auf der Flucht sind vor dem neuen Coronavirus. In Rheinland-Pfalz heißt es dann: in Quarantäne – für zwölf bis 15 Tage.

„Wir stellen die Südpfalz-Kaserne als Unterkunft zur Verfügung, um die medizinische Betreuung kümmert sich das Bundesgesundheitsministerium“, erklärt ein Sprecher des Verteidigungsministeriums. In dem „grundsanierten Gebäude“ – in den vergangenen Jahren wurden mehrere Millionen Euro in die Infrastruktur der Südpfalz-Kaserne gesteckt – werden die China-Rückkehrer medizinisch betreut. Laut dem Sprecher gibt es dort insgesamt 128 Einzelzimmer mit Badezimmer, „in den meisten Fällen mit Kühlschrank und Fernsehen“. Die Rückholaktion mit dem Titel „Operation Lotos“ ist bereits am Freitagmittag gestartet. Ein Flugzeug der Luftwaffe hob vom Flughafen Köln-Wahn ab und ist unterwegs in die vom Coronavirus am stärksten betroffene chinesische Provinz Hubei. Mit an Bord: 29 Personen, darunter Piloten, ein Fliegerarzt, Sanitäter, Feldjäger und Mitglieder des Krisenunterstützungsteams. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums kehren rund 100 Deutsche freiwillig zurück. Die genaue Anzahl werde erst beim Abflug feststehen. Am Samstagmorgen, so der Plan, sollen sie am Frankfurter Flughafen landen.

Kranke kommen in Uniklinik

„Da die chinesischen Behörden nur symptomfreien Personen die Ausreise gestatten, gehen wir von gesunden Menschen aus“, sagt Gerda Hasselfeldt, Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). 30 DRK-Freiwillige werden sich um den Transfer vom Airport zur Südpfalz-Kaserne kümmern und die medizinische Versorgung dort übernehmen.

Die Rückkehrer – darunter auch Kinder – werden am Flughafen zunächst in ein sogenanntes Medical Assessment Center gebracht, befragt und untersucht. Ist jemand erkrankt, kommt er in die Universitätsklinik in Frankfurt. „Und nur diejenigen, die auch dann noch keinerlei Symptome aufweisen, werden in Germersheim untergebracht“, so die DRK-Präsidentin weiter. Landrat Fritz Brechtel und der Beigeordnete der rheinland-pfälzischen Stadt Germersheim, Sascha Hofmann, betonen, dass für die Bevölkerung keine Gefahr einer Ansteckung bestehe. „Es handelt sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme.“

Während in Deutschland die Vorbereitungen auf Hochtouren laufen, breitet sich das Coronavirus rasant aus. Die Infektionen und Todesfälle erlebten bis Freitag den größten Anstieg innerhalb eines Tages. Die Zahl der Patienten mit dem neuartigen Virus in China kletterte um 1981 auf 9692, wie die Gesundheitskommission in Peking berichtete. Die Zahl der Toten stieg um 42 auf 213.

Zehn Millionen für Forschung

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erklärte am Donnerstagabend die Ausbreitung des Virus zu einer „gesundheitlichen Notlage von internationaler Tragweite“. Die 190 Mitgliedsländer werden damit von der WHO empfohlene Krisenmaßnahmen untereinander koordinieren. Für die Erforschung des Coronavirus wird die EU-Kommission indes zehn Millionen Euro bereitstellen. Zwei bis vier Forschungsprojekte könnten mit dem Geld unterstützt werden, teilte die Brüsseler Behörde mit.

Nicht einmal 24 Stunden nach der WHO-Erklärung rief Italien den Notstand aus; Großbritannien, Schweden und Russland gaben im Laufe des Freitags erstmals Fälle der „akuten Atemwegserkrankung“ an; und in Deutschland bestätigte das bayerische Gesundheitsministerium, dass sich erstmals ein Kind mit dem Virus angesteckt hat. Vater ist ein infizierter Mann aus dem Landkreis Traunstein. Die beiden befinden sich nach Angaben der Behörden in einem Krankenhaus in Trostberg. Weitere Details wurden mit Verweis auf den Schutz der Familie nicht bekanntgegeben.

„Unterstützung der Kräfte vor Ort“

Isoliert werden auch die Menschen in der Südpfalz-Kaserne, nach Angaben des Gesundheitsministeriums dürfen die Familien unter sich bleiben. Kontakte nach draußen werden auf ein Minimum reduziert.

Aber es wird voraussichtlich Besuchszeiten geben. „Das Risiko, dass sich andere mit dem Virus anstecken, wird auf diese Weise minimiert. Dadurch werden die Rückkehrer selbst, ihr direktes Umfeld und die Bevölkerung in Deutschland gleichermaßen geschützt.“ Falls sich einer der Betroffenen doch infiziert haben sollte, kann er schnell versorgt werden.

Bundestagsabgeordneter Thomas Hitschler (SPD), der für den Wahlkreis Südpfalz zuständig ist, sagte, dass die Bürger in Germersheim „in den besten Händen“ seien. Die Bundeswehr sei für die Sicherheitsvorkehrung sehr gut aufgestellt. Vom Gesundheitsministerium erwarte er jetzt „größtmögliche Transparenz und die volle Unterstützung der Kräfte vor Ort“, erklärte Hitschler weiter. (mit dpa)

