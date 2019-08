„Vorgeschmack auf das, was da auf uns zukommt“

Ludwigshafen/Mannheim.Verkehrskollaps, Pendler-Chaos, Infrastrukturinfarkt: Die Sperrung der Ludwigshafener Hochstraße Süd, die mindestens vier Wochen dauern soll, ist für die Autofahrer in der Region ein gewaltiges Ärgernis. Doch so schlimm wie befürchtet, ist es am Freitag nicht geworden. Das Protokoll.

7.25 Uhr, Mannheim, Schloss

Hier in der Bismarckstraße, an der Auffahrt zur

...